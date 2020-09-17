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Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

17 сентября, 09:20

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В стране фиксируют резкий рост числа заболевших COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг касательно эпидемиологической ситуации в стране.

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Как стало известно, по состоянию на утро 17 сентября в Украине подтвердили 3 584 новых случая заражения коронавирусом (166 244 с начала эпидемии). Умерли 60 украинцев (3 400 с начала эпидемии). За среду выздоровели 1 589 человек (всего 73 913 с начала эпидемии).

Отметим, что на данный момент условиям для ослабления карантина не соответствуют Киев и 19 областей страны. Для смягчения карантина в регионе необходимо, чтобы на протяжении семи дней проводилось не менее 24 тестов на 100 тысяч жителей, а показатель заболеваемости за 14 дней не превышал 40 случаев на 100 тысяч населения.

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Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о быстром распространении коронавируса по стране и отметил удивительную небрежность многих людей, которые не заботятся о своей безопасности.

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По словам министра, главная задача Минздрава – "чтобы всегда медицинская система была способна оказывать медицинскую помощь".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия Минздрав Украина коронавирус брифинг
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