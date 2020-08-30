Коронавирус "атакует" Украину: Степанов проводит онлайн-брифинг

Количество заболевших в стране составляет почти 120 тысяч

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов проводит онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране.

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Напомним, по состоянию на утро 30 августа в Украине зафиксировали 2 096 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Всего в стране заболели 119 074 человека. Летальных исходов за последние сутки – 35. За субботу выздоровели 596 человек.

Кроме того, еще в начале августа Кабмин изменил критерии, по которым Украину делят на зоны карантина. Теперь два показателя – коэффициент случаев заболеваемости и динамика роста количества больных – объедены в один: уровень новых зараженных на 100 тысяч населения за 14 дней.

В тренде В Украине заболели COVID-19 еще две тысячи человек

Также мы рассказывали, что в Украине запретили работу ночных клубов и "заведений общественного питания с организацией досуга" даже в зеленой зоне карантина. Эти меры введены, чтобы помешать распространению COVID-19.

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О том, как контролируют соблюдение карантинных правил в столице, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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