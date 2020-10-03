Коронавирус бьет "рекорды" в Украине. Онлайн-брифинг Минздрава

Эпидемия не сбавляет обороты в стране

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг по эпидемиологической ситуации в стране.

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Как стало известно, по состоянию на утро 3 октября в Украине подтвердили 4661 новый случай заражения коронавирусом (222 322 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 92 украинцев (4353 с начала эпидемии). Вылечить от COVID-19 удалось 98 737 инфицированных (2146 – за последние сутки).

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в ООН сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной. Мир во время пандемии напоминает обессиленного, опустошенного, растерянного солдата, считает президент.

А тем временем заведующая приемным отделением Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова рассказывает, что у больных COVID-19 появились новые симптомы. По ее словам, с начала эпидемии каждые пару месяцев менялась клиническая картина у пациентов.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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