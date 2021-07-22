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Коронавирус бьет с новой силой? Сколько украинцев заболело за сутки

22 июля 2021 8:11

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Украине с каждым днем все больше украинцев заражаются коронавирусом – новые данные Минздрава

Риск госпитализаций при дельта-варианте выше, чем у британского штамма. Коллаж: Reuters/Pixabay

Риск госпитализаций при дельта-варианте выше, чем у британского штамма. Коллаж: Reuters/Pixabay

За последние сутки, 21 июля, в Украине обнаружили 726 новых заболевших COVID-19 – это на 71 больше, чем сутками ранее.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Всего в Украине за время эпидемии 2 246 656 человек заболели COVID-19.

За среду, 21 июля, выздоровел 501 человек (всего – 2 183 003). Умер от ковида 21 украинец (с начала эпидемии – 52 790).

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Коронавирус 22 июля. Источник: Минздрав
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Тем временем в оккупированном Россией Крыму установили новый "рекорд" по количеству больных COVID-19 – обнаружили более 400 новых случаев коронавируса.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко советует украинцам как можно скорее сделать прививки от коронавируса, не дожидаясь "лучшей" вакцины, так как наилучшая – та, которая уже введена.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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