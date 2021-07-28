Коронавирус часто сопровождает инсульт: в чем причина и как предотвратить

За первое полугодие 2021, украинцев умерло на 60 тысяч больше, чем за такой же период 2020 года

Количество случаев коронавируса в Украине увеличивается / Фото: Сегодня

Коронавирус сейчас – среди главных причин смертности украинцев, уступает он разве что сердечно-сосудистым болезням. Насколько опасным может быть сочетание коронавируса и инсульта, рассказал нейрохирург Юрий Педаченко, который присоединился к проекту Фонда Рината Ахметова "Спроси у доктора".

"Ситуации бывают самые различные и умение в экстремальной ситуации поступить тем или иным образом, определяет в конечном итоге успешность хирурга", – говорит нейрохирург.

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Сейчас Педаченко работает в спинальном отделении института нейрохирургии им. Ромоданова. А еще помогал людям с травмами мозга, нейроонкологией. Пандемия же коронавируса спровоцировала новые вызовы.

"За первое полугодие 2021, украинцев умерло на 60 тысяч больше, чем за такой же период 2020 года. Не было никаких других факторов, чем коронавирусная болезнь", – говорит Юрий Педаченко.

Инсульт и COVID-19

В частности после ковида значительно увеличивается вероятность инсульта.

"Во время коронавирусного заболевания за счет поражения легких падает насыщение крови кислородом. Кровь становится густой, она не доходит до ткани мозга в том количестве, в котором необходимо", – объясняет нейрохирург.

Он добавляет, что коронавирус и инсульт легче предотвратить, чем лечить, и советует следить за состоянием здоровья – измерять давление, насыщенность крови кислородом. Тогда печальная статистика может измениться.

"Каждый день в стране происходит от тысячи до двух тысяч тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний", – уверяет нейрохирург.

В то же время на развитие заболеваний сердца и сосудов масштабная вакцинация против коронавируса не повлияет, ведь препараты тщательно проверяют.

"Только когда будет определено, что риск инсультов, инфарктов, других заболеваний не увеличивается, только тогда она (вакцина. – Ред.) выходит", – говорит доктор.

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Спроси у доктора

Юрий Педаченко присоединился к проекту Фонда Рината Ахметова "Спроси у доктора".

"Хочу поблагодарить проект, потому что действительно, с моей точки зрения, он имеет большую социальную значимость", – говорит он.

Онлайн-встречи с экспертами – еженедельные. Уже организованы десятки трансляций с ведущими медиками страны.

"Посмотреть записи предыдущих трансляций можно на диджитал-площадках Фонда Рината Ахметова в Facebook или на YouTube", – советует представитель Фонда Рината Ахметова Владимир Капустин.

Общий охват проекта "Спроси у доктора" – более двенадцати миллионов человек.

Напомним, ранее в проекте "Спроси у доктора" инфекционистка рассказала, что после заболевания COVID-19 все чаще фиксируют крайне опасный воспалительный синдром, так называемая "смертельная тень ковида" глубоко поражает сразу несколько систем организма – преимущественно детского.

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