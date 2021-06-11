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Коронавирус идет на спад. В Украине за сутки выявили более тысячи новых случаев

11 июня 2021 8:19

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В Украине улучшается ситуация с коронавирусом, за последние сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело – свежие данные Минздрава

В Украине за последние сутки выявили 1603 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 182 случая меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 221 427 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 70 украинцев (всего – 51 577). Вылечить удалось 2 120 780 инфицированных (5583 – за последние сутки).

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr
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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Ранее мы сообщали, что глава Минздрава Виктор Ляшко хочет продлить карантин в Украине на все лето. По словам министра, коронавирус в стране еще не преодолен, поэтому соответствующее предложение поступит правительству.

Также напомним, вся Украина стала "зеленой". Минздрав обновил зоны карантина.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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