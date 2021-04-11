Українська
$ 27,98
33,23
  1. Последние новости Украины

Коронавирус идет на восток. Какие регионы в антилидерах по заболевшим COVID-19

11 апреля, 09:06

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Киеве 697 новых случаев

За прошедшие сутки, 10 апреля, самое большое количество подтвержденных случаев коронавируса зафиксировали в Днепропетровской и Харьковской областях – более тысячи новых заболевших.

Реклама

Об этом говорится на сайте СНБО.

Количество заболеваний в регионах за прошедшие сутки:

  • г. Киев – 697 случаев;
  • Винницкая область – 143;
  • Волынская область – 292;
  • Днепропетровская область – 1333;
  • Донецкая область – 839;
  • Житомирская область – 434;
  • Закарпатская – 138;
  • Запорожская область – 279;
  • Ивано-Франковская область – 110;
  • Киевская область – 659;
  • Кировоградская область – 207;
  • Луганская область – 72;
  • Львовская область – 720;
  • Николаевская область – 416;
  • Одесская область – 623;
  • Полтавская область – 297;
  • Ровенская область – 277;
  • Сумская область – 638;
  • Тернопольская область – 410;
  • Харьковская область – 1374;
  • Херсонская область – 312;
  • Хмельницкая область – 811;
  • Черкасская область – 349;
  • Черновицкая область – 193;
  • Черниговская область – 489.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине уже началась кампания по вакцинации населения. Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

В тренде
По-весеннему тепло и солнечно: синоптики обрадовали прогнозом погоды (карта)
Реклама

Отметим, Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".

Как долго продлится локдаун? О транспортных секретах Киева и обломе со спецпропусками – в новом выпуске ютуб-шоу влогера-пенсионера Деда Панча:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков Днепр Украина коронавирус локдаун
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено
Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещеноУкраина
В Киеве спецназ штурмует фирму Медведчука: в МВД прояснили ситуацию (видео)
В Киеве спецназ штурмует фирму Медведчука: в МВД прояснили ситуацию (видео)Власть
Путин отказался от переговоров с Зеленским – ОПУ
Путин отказался от переговоров с Зеленским – ОПУВласть
Он не шутил: конфеты
Он не шутил: конфеты "Гордон в шоколаде" уже в магазинах (фото)Украина
Горы ненужных антибиотиков и КТ: инфекционист назвала главные ошибки в лечении COVID-19 в Украине
Горы ненужных антибиотиков и КТ: инфекционист назвала главные ошибки в лечении COVID-19 в УкраинеУкраина
На выходных нас ждет шикарная погода: синоптик порадовала прогнозом
На выходных нас ждет шикарная погода: синоптик порадовала прогнозомУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять