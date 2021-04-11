Коронавирус идет на восток. Какие регионы в антилидерах по заболевшим COVID-19

За прошедшие сутки, 10 апреля, самое большое количество подтвержденных случаев коронавируса зафиксировали в Днепропетровской и Харьковской областях – более тысячи новых заболевших.
Об этом говорится на сайте СНБО.
Количество заболеваний в регионах за прошедшие сутки:
- г. Киев – 697 случаев;
- Винницкая область – 143;
- Волынская область – 292;
- Днепропетровская область – 1333;
- Донецкая область – 839;
- Житомирская область – 434;
- Закарпатская – 138;
- Запорожская область – 279;
- Ивано-Франковская область – 110;
- Киевская область – 659;
- Кировоградская область – 207;
- Луганская область – 72;
- Львовская область – 720;
- Николаевская область – 416;
- Одесская область – 623;
- Полтавская область – 297;
- Ровенская область – 277;
- Сумская область – 638;
- Тернопольская область – 410;
- Харьковская область – 1374;
- Херсонская область – 312;
- Хмельницкая область – 811;
- Черкасская область – 349;
- Черновицкая область – 193;
- Черниговская область – 489.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине уже началась кампания по вакцинации населения. Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.
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