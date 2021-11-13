Коронавирус или грипп? От чего чаще умирают украинцы

В Украине пока не растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, несмотря на то, что в стране в данный момент продолжается сезон гриппа

COVID-19 опаснее гриппа / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за резкого роста количества случаев коронавируса грипп отошел на второй план. Если за месяц от гриппа в Украине не умирает ни один человек, то только за один день от коронавируса может умереть более 800 человек.

Сайт "Сегодня" сравнил ситуацию с гриппом и коронавирусом в стране.

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По данным Госстата, за январь-август 2021 года в Украине от коронавируса скончались 37 077 человек. От гриппа и пневмонии за данный же период – 10 684 человека.

В Украине продолжается пик коронавируса. Поэтому мы наблюдаем высокую смертность среди населения. В то время, когда летальные случаи от гриппа не зафиксированы.

Сколько человек заболели за неделю ОРВИ и коронавирусом

В Украине с 1 по 7 ноября ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию, заболели 273 884 человека, из них 28,1% — людей до 17 лет. Циркуляция вирусов гриппа не зарегистрирована.

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Эпидемическая ситуация в регионах

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 724,5 на 100 тысяч населения, что соответствует среднему уровню интенсивности эпидемического процесса. Однако это на 40,6% выше показателя за аналогичный период прошлого сезона.

Низкий уровень активности сохраняется только в Киеве.

Очень высок уровень интенсивности эпидемического процесса в Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях.

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В 11 областях показатели заболеваемости ОРВИ соответствуют среднему уровню интенсивности эпидемического процесса.

В 10 областях превышение эпидемического порога свидетельствует о высоком уровне.

В целом с начала эпидемического сезона, с 4 октября по 7 ноября 2021 года:

переболело 3,6% населения страны;

зарегистрировано 1111 пациентов с ГПЗ;

зарегистрировано 2 167 пациентов с ТГРИ;

летальных исходов вследствие гриппа не зарегистрировано.

Сезонная вакцина против гриппа

Вакцинация против гриппа снижает риск заболеть и предотвращает развитие осложнений. Минздрав Украины отмечает важность сезонной вакцинации против гриппа, прежде всего тем, кто входит в группы риска:

медработникам;

учителям;

детям до пяти лет;

беременным;

пожилым людям в возрасте от 60 лет;

пациентам с хроническими заболеваниями;

всем, кто работает в местах скопления людей.

В Украине доступны две вакцины от гриппа: "Ваксигрипп Тетра" ("Санофи Пастер", Франция) и "Джиси Флю" ("Грин Кросс Корпорейшн", Южная Корея). В Минздраве уверяют, что они обе качественные и безопасные.

Статистика коронавируса в Украине за сутки

За сутки 12 ноября в Украине зафиксировано 23 572 новых подтвержденных случая COVID-19 (заболело детей – 1622, медработников – 436).

За прошедшие сутки госпитализировали 4 564 человека, кроме этого, зафиксировали 695 летальных исходов. Выздоровели 25 415 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 203 149 человек;

выздоровели – 2 620 094 человека;

летальных исходов – 76 302;

проведено ПЦР-тестирование – 15 189 223.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1839), Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и Львовской (1243) областях.

Количество зараженных на коронавирус в регионах за сутки

г. Киев – 1839 случаев;

Винницкая область – 887 случаев;

Волынская область – 642 случая;

Днепропетровская область – 2219 случаев;

Донецкая область – 1010 случаев;

Житомирская область – 772 случая;

Закарпатская область – 516 случаев;

Запорожская область – 920 случаев;

Ивано-Франковская область – 946 случаев;

Киевская область – 997 случаев;

Кировоградская область – 168 случаев;

Луганская область – 339 случаев;

Львовская область – 1243 случая;

Николаевская область – 965 случаев;

Одесская область – 2066 случаев;

Полтавская область – 1124 случая;

Ровенская область – 840 случаев;

Сумская область – 584 случая;

Тернопольская область – 428 случаев;

Харьковская область – 1876 случаев;

Херсонская область – 310 случаев;

Хмельницкая область – 1015 случаев;

Черкасская область – 530 случаев;

Черновицкая область – 348 случаев;

Черниговская область – 988 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Какие вакцины против коронавируса есть в Украине

Сейчас для иммунизации используют 6 вакцин, все они одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – разработка немецкой компании BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma. Тип вакцины – РНК.

– разработка немецкой компании BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma. Тип вакцины – РНК. Moderna - разработка американской компании Moderna. Тип вакцины – РНК.

- разработка американской компании Moderna. Тип вакцины – РНК. Janssen (Johnson & Johnson) – разработана фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Тип вакцины – нереплицируемый вирусный вектор.

– разработана фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Тип вакцины – нереплицируемый вирусный вектор. AstraZeneca – разработка англо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета (Великобритания). ВОЗ одобрила две версии производства вакцины – AstraZeneca-SKBio (Республика Корея) и CoviShield (Индия). Тип вакцины – нереплицируемый вирусный вектор.

– разработка англо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета (Великобритания). ВОЗ одобрила две версии производства вакцины – AstraZeneca-SKBio (Республика Корея) и CoviShield (Индия). Тип вакцины – нереплицируемый вирусный вектор. CoronaVac - разработка китайской компании Sinovac Biotech. Тип вакцины – инактивированная.

Что же опаснее – COVID-19 или грипп?

Обе болезни могут иметь летальный исход и пренебрегать ими нельзя. Но COVID-19 опаснее гриппа тем, что он поражает большее количество людей и из-за этой болезни больницы перегружены.

Инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий рассказал, что любая болезнь, которая уносит жизнь и может иметь тяжелую форму – опасна.

"Это касается и гриппа. Конечно, грипп не поражает всех людей, так, как это делает COVID-19. Есть определенные элементы, почему грипп этого не делает. COVID-19 перегружает нам больницы. Если придет грипп и объединится с COVID-19, то шансы смерти увеличатся в два раза. Например, я уже вакцинирован против гриппа, как и моя семья", - сказал Федор Лапий.

Путают ли грипп с ковидом?

COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как:

кашель;

насморк;

боль в горле;

лихорадка;

усталость.

Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы – потеря вкуса и обоняния, одышка.

Как пояснили нам в "Киевском городском центре контроля и профилактики болезней МОЗ Украины", путаницы при постановке диагноза не возникает.

Пациенты, которые заболели гриппом или СОVID-19, распределяются на этапе ПЛР-исследования. Медики ставят диагноз на основании клинических проявлений, а также лабораторных исследований.

Если в больницу попадает человек с простудой, то ему обязательно делают быстрый тест на антиген, или проводится отбор материала и отправляется на исследование в лабораторию. Если СОVID не подтверждается, то ему ставят соответствующий диагноз – грипп или ОРВИ.

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