Коронавирус или грипп? От чего чаще умирают украинцы

Из-за резкого роста количества случаев коронавируса грипп отошел на второй план. Если за месяц от гриппа в Украине не умирает ни один человек, то только за один день от коронавируса может умереть более 800 человек.
Сайт "Сегодня" сравнил ситуацию с гриппом и коронавирусом в стране.
По данным Госстата, за январь-август 2021 года в Украине от коронавируса скончались 37 077 человек. От гриппа и пневмонии за данный же период – 10 684 человека.
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В Украине продолжается пик коронавируса. Поэтому мы наблюдаем высокую смертность среди населения. В то время, когда летальные случаи от гриппа не зафиксированы.
Сколько человек заболели за неделю ОРВИ и коронавирусом
В Украине с 1 по 7 ноября ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию, заболели 273 884 человека, из них 28,1% — людей до 17 лет. Циркуляция вирусов гриппа не зарегистрирована.
Эпидемическая ситуация в регионах
Интенсивный показатель заболеваемости составляет 724,5 на 100 тысяч населения, что соответствует среднему уровню интенсивности эпидемического процесса. Однако это на 40,6% выше показателя за аналогичный период прошлого сезона.
Низкий уровень активности сохраняется только в Киеве.
Очень высок уровень интенсивности эпидемического процесса в Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях.
В 11 областях показатели заболеваемости ОРВИ соответствуют среднему уровню интенсивности эпидемического процесса.
В 10 областях превышение эпидемического порога свидетельствует о высоком уровне.
В целом с начала эпидемического сезона, с 4 октября по 7 ноября 2021 года:
- переболело 3,6% населения страны;
- зарегистрировано 1111 пациентов с ГПЗ;
- зарегистрировано 2 167 пациентов с ТГРИ;
- летальных исходов вследствие гриппа не зарегистрировано.
Сезонная вакцина против гриппа
Вакцинация против гриппа снижает риск заболеть и предотвращает развитие осложнений. Минздрав Украины отмечает важность сезонной вакцинации против гриппа, прежде всего тем, кто входит в группы риска:
- медработникам;
- учителям;
- детям до пяти лет;
- беременным;
- пожилым людям в возрасте от 60 лет;
- пациентам с хроническими заболеваниями;
- всем, кто работает в местах скопления людей.
В Украине доступны две вакцины от гриппа: "Ваксигрипп Тетра" ("Санофи Пастер", Франция) и "Джиси Флю" ("Грин Кросс Корпорейшн", Южная Корея). В Минздраве уверяют, что они обе качественные и безопасные.
Статистика коронавируса в Украине за сутки
За сутки 12 ноября в Украине зафиксировано 23 572 новых подтвержденных случая COVID-19 (заболело детей – 1622, медработников – 436).
За прошедшие сутки госпитализировали 4 564 человека, кроме этого, зафиксировали 695 летальных исходов. Выздоровели 25 415 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 203 149 человек;
- выздоровели – 2 620 094 человека;
- летальных исходов – 76 302;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 189 223.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1839), Днепропетровской (2219), Одесской (2066), Харьковской (1876) и Львовской (1243) областях.
Количество зараженных на коронавирус в регионах за сутки
- г. Киев – 1839 случаев;
- Винницкая область – 887 случаев;
- Волынская область – 642 случая;
- Днепропетровская область – 2219 случаев;
- Донецкая область – 1010 случаев;
- Житомирская область – 772 случая;
- Закарпатская область – 516 случаев;
- Запорожская область – 920 случаев;
- Ивано-Франковская область – 946 случаев;
- Киевская область – 997 случаев;
- Кировоградская область – 168 случаев;
- Луганская область – 339 случаев;
- Львовская область – 1243 случая;
- Николаевская область – 965 случаев;
- Одесская область – 2066 случаев;
- Полтавская область – 1124 случая;
- Ровенская область – 840 случаев;
- Сумская область – 584 случая;
- Тернопольская область – 428 случаев;
- Харьковская область – 1876 случаев;
- Херсонская область – 310 случаев;
- Хмельницкая область – 1015 случаев;
- Черкасская область – 530 случаев;
- Черновицкая область – 348 случаев;
- Черниговская область – 988 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Какие вакцины против коронавируса есть в Украине
Сейчас для иммунизации используют 6 вакцин, все они одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
- Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – разработка немецкой компании BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma. Тип вакцины – РНК.
- Moderna - разработка американской компании Moderna. Тип вакцины – РНК.
- Janssen (Johnson & Johnson) – разработана фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Тип вакцины – нереплицируемый вирусный вектор.
- AstraZeneca – разработка англо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета (Великобритания). ВОЗ одобрила две версии производства вакцины – AstraZeneca-SKBio (Республика Корея) и CoviShield (Индия). Тип вакцины – нереплицируемый вирусный вектор.
- CoronaVac - разработка китайской компании Sinovac Biotech. Тип вакцины – инактивированная.
Что же опаснее – COVID-19 или грипп?
Обе болезни могут иметь летальный исход и пренебрегать ими нельзя. Но COVID-19 опаснее гриппа тем, что он поражает большее количество людей и из-за этой болезни больницы перегружены.
Инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий рассказал, что любая болезнь, которая уносит жизнь и может иметь тяжелую форму – опасна.
"Это касается и гриппа. Конечно, грипп не поражает всех людей, так, как это делает COVID-19. Есть определенные элементы, почему грипп этого не делает. COVID-19 перегружает нам больницы. Если придет грипп и объединится с COVID-19, то шансы смерти увеличатся в два раза. Например, я уже вакцинирован против гриппа, как и моя семья", - сказал Федор Лапий.
Путают ли грипп с ковидом?
COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как:
- кашель;
- насморк;
- боль в горле;
- лихорадка;
- усталость.
Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы – потеря вкуса и обоняния, одышка.
Как пояснили нам в "Киевском городском центре контроля и профилактики болезней МОЗ Украины", путаницы при постановке диагноза не возникает.
Пациенты, которые заболели гриппом или СОVID-19, распределяются на этапе ПЛР-исследования. Медики ставят диагноз на основании клинических проявлений, а также лабораторных исследований.
Если в больницу попадает человек с простудой, то ему обязательно делают быстрый тест на антиген, или проводится отбор материала и отправляется на исследование в лабораторию. Если СОVID не подтверждается, то ему ставят соответствующий диагноз – грипп или ОРВИ.
Раньше мы писали:
- А штрафы будут? В Одессе на момент начала сессии горсовета из 54 зарегистрировавшихся депутатов 16 находились в сессионном зале без масок. Затем количество безмасковых депутатов выросло до 30.
- Умер через сутки. Пожилого одессита выписали из больницы после коронавируса с разбитой головой.