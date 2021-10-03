Коронавирус, итоги недели. Больницы полны антивакцинаторов, а области готовятся к оранжевой зоне

За последние семь дней уровень заболеваемости ковидом увеличился, у многих болезнь проходит тяжело

В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине растет количество больных COVID-19, а вместе с ним и количество госпитализаций. В некоторых больницах уже не хватает коек, тем временем пять областей могут оказаться в оранжевой зоне карантина.

Сайт "Сегодня" выяснял, как изменилась ситуация с ковидом за неделю.

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Уровень заболеваемости

За прошедшую неделю, с 27 сентября по 3 октября, в Украине зафиксировали 62 792 новых случаев заражения коронавирусом. Это на треть больше, чем неделей ранее – тогда за семь дней показатель был 41 751.

Источник: Минздрав

При этом за все время пандемии COVID-19 заболели уже 2 455 189 человек.

Вакцинация

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С начала прививочной кампании вакцинировали 7 173 270 украинцев, из них получили одну дозу – 7 173 268 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 755 315 человек.

Источник: Минздрав

Всего медики сделали 12 928 583 прививки.

Тяжелых случаев стало больше

Вместе с ростом заболеваемости растет и количество госпитализаций. В четырех городах – Харькове, Одессе, Днепре и Ивано-Франковске – местные власти уже заявляли о тревожной ситуации в больницах.

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Так, в Ивано-Франковске готовятся открывать дополнительные отделения для пациентов с ковидом. Пока заполненность больниц – 70%, но наплыв пациентов стремительно растет.

Тем временем в одесских опорных больницах еще неделю назад закончились места в реанимации для больных COVID-19. В городе и области всего 4 ковидных стационара. По словам медиков, за сентябрь уровень госпитализации в Одесской области вырос в 4 раза.

В Днепре в больнице Мечникова реанимация сейчас заполнена тяжелыми пациентами с коронавирусом. В медучреждении уже перекрыли работу старого корпуса – там будут принимать только пациентов с ковидом.

При этом в Ивано-Франковске и Днепре подчеркивали, что практически все тяжелые больные, которые поступали в больницу, – противники вакцинации или же те, кто просто еще не получил прививку.

Карантин в Украине

Пока все области находятся в желтой зоне карантина, однако пять областей и Киев могут перейти в оранжевую зону. Показатели там выше нормы.

Ситуация в областях:

Запорожская – превышен уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций;

Ровенская – динамика уровня госпитализаций;

Сумская – коэффициент обнаружения случаев ковида;

Харьковская – коэффициент обнаружения случаев ковида, уровень госпитализаций и занятость коек с кислородом;

Черновицкая – уровень госпитализаций и занятость коек с кислородом.

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что столица может пополнить список оранжевых, однако это случится не в ближайшее время.