Коронавирус, итоги недели. Большинство COVID-коек занято, а непривитых отстраняют от работы

В Украине большинство областей – в красной зоне, тем временем власти придумывают новые способы, как ускорить вакцинацию

В Украине сложная ситуация с коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последнюю неделю зафиксировано более 140 тысяч новых случаев коронавируса. В желтой зоне карантина всего три области. Тем временем вакцинировать украинцев начали даже в общественном транспорте, а непривитых сотрудников отстраняют от работы.

"Сегодня" выяснили, как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за последние семь дней.

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Уровень заболеваемости

За прошедшую неделю, с 8 по 14 ноября, в Украине зафиксировали 142 206 новых случаев заражения коронавирусом. Это немного меньше, чем в предыдущие недели. Для сравнения: в конце октября этот показатель составлял 152 897.

Коронавирус в Украине. Источник: Минздрав

За прошлые сутки, 13 ноября, в Украине зафиксировано 14 490 новых подтвержденных случаев COVID-19. Госпитализировали 4881 человека, кроме этого, зафиксировали 403 летальных случая. Выздоровели 11 146 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев в таких областях:

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Днепропетровская (1630);

Харьковская (1050);

Запорожская (1029);

Одесская (979);

Донецкая (793).

Вакцинация в Украине

13 ноября в Украине 145 241 человека вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 65 757 человек, полностью иммунизированы 79 484 человека.

Всего с начала прививочной кампании вакцинировался 12 187 561 человек, причем полностью иммунизированы и получили две дозы 8 665 945 украинцев.

Отметим, что в Украине все чаще подделывают сертификаты о вакцинации от коронавируса. Например, недавно правоохранители выяснили, как в Киеве фейковые COVID-сертификаты вводили в "Дію". Люди готовы были платить 450 долларов за фейковый документ, чтобы не делать прививку от коронавируса.

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В Киеве фейковые сертификаты вакцинации вводились в "Дію" / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ разоблачила три масштабные схемы подделки COVID-документов. Злоумышленников задержали в трех разных уголках страны. В Киеве подделки печатали в типографии, а под Харьковом и на Прикарпатье нелегальные схемы организовали турагентства.

В Украине двум врачам суд уже вынес приговоры по делу о подделке COVID-документов. Одного врача оштрафовали на 34 тысячи гривен и лишили на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок. В Ивано-Франковске медик получил 2 года тюрьмы с испытательным сроком на 1 год.

Тем временем в Украине массово отстраняют от работы невакцинированных сотрудников. В городах на работу не вышли более 1000 человек.

Прививки в церквях и общественном транспорте

В Украине заработал первый пункт вакцинации в храме. Его открыли в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской грекокатолической церкви, расположенном в Киеве.

Первый храм, в котором вакцинируют от ковида. Фото: Сегодня

А в городе Новомосковск под Днепром людей вакцинируют в маршрутке. Для желающих там есть три вакцины: Pfizer, CoronaVac и AstraZeneca.

Мобильный пункт вакцинации в городе Новомосковск. Фото Telegram-канала "Днепр областной".

Тем временем в Одессе людей вакцинируют прямо в трамвае. Такое непривычное место для вакцинации от COVID-19 появилось в городе 11 ноября.

В трамвае вакцинируют всех желающих / Коллаж "Сегодня"

Что происходит в больницах?

В Украине сейчас наибольшее количество выделенных коек для больных COVID-19 – 76 401. Из них занято 51 926 коек. На реанимационных койках – 3645 пациентов.

Однако в Киевечасть больниц заполнены на 100% COVID-больными. В общей сложности занятость койко-мест составляет 73%.

В Харьковской областив реанимациях больниц заняты 266 койки из 331. В реанимационные отделения часто попадают пациенты с коронавирусом, которые не вакцинировались.

А в клинической больнице скорой медицинской помощи Львова от коронавируса умерла 23-летняя беременная и 29-летний мужчина. У женщины были "черные нежизнеспособные легкие".

Кроме того, в Ивано-Франковскеумерла 35-летняя роженица от коронавируса. Медики спасли ее ребенка с помощью кесарева сечения – малыш в тяжелом состоянии.

Карантин в Украине

Тернопольская область перешла из оранжевой в желтую зону карантина. В регионе улучшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

Какие области в красной зоне:

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Волынская,

Черкасская.

Какие области в оранжевой зоне:

Винницкая,

Полтавская,

Харьковская,

Черновицкая.

Какие области в желтой зоне:

Закарпатская,

Тернопольская,

Кировоградская.

Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявлял, что в Украины есть шансы провести этот Новый год не в красной зоне карантина. Это произойдет, если граждане будут придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения.

Школы на карантине

Во многих городах Украины 15 ноября дети вернутся на очное обучение. Однако некоторые города все же оставят дистанционку.

Где ученики вернутся на очное обучение?