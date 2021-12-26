Коронавирус, итоги недели. Два теста на COVID-19 и новый опасный штамм "Дельта"

Число COVID-случаев в Украине резко снизилось, но в стране обнаружили новый смертоносный вариант штамма "Дельта".
"Сегодня" выяснили, как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за последние семь дней.
Статистика коронавируса
За все время пандемии в Украине заболели – 3 645 124 человека, а умерли – 94 838 человек. Кроме этого, выздоровели 3 428 212 человек. Также проведено 16 669 943 ПЦР-тестирований.
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Вакцинация населения
С начала вакцинальной кампании привит 14 583 761 человек, из них получили первую дозу – 14 583 759 человек, две дозы – 13 393 627 человек, получили дополнительную дозу – 2022 человека, ревакцинальную дозу – 615 человек.
В общей сложности проведено 27 980 023 прививки.
Третью дозу вакцины получают люди:
- с ВИЧ;
- онкологией;
- после трансплантации органов;
- те, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;
- пациенты с рядом других иммунодефицитных состояний.
Разница между дополнительной и бустерной дозой
Бустерную дозу вводят, чтобы усилить эффективность COVID-вакцины, которая со временем снижается, а дополнительную дозу вводят, чтобы обезопасить людей, у которых из-за тяжелых заболеваний две дозы вакцины могут не дать должной защиты.
Дополнительную дозу можно получить по меньшей мере через 28 дней после второй дозы вакцины, а бустерную в период от 181 до 270 дня от получения последней дозы.
Новый вариант штамма "Дельта"
В Украине нашли новый вариант опасного штамма "Дельта". По всей вероятности, он попал в страну с территории Российской Федерации.
В общей сложности ученые обнаружили на территории Украины 12 вариантов штамма "Дельта", один из них оказался новый.
Главные характеристики нового варианта "Дельты":
- тяжелое течение болезни,
- высокая скорость инфицирования,
- высокая смертность.
Вариант AY.122 нашли в образцах из следующих городов:
- Днепра,
- Сум,
- Полтавы,
- Николаева,
- Житомира,
- Одессы.
Ученые объясняют, что высокий уровень смертности в Украине (как в России и Казахстане) может быть связан с особенностями штамма "Дельта", в том числе варианта AY.122.
Зоны карантина
Две "красные" области скоро перейдут в желтую зону карантина.
Кто в красной
- Волынская;
- Запорожская.
Кто в желтой
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая,
- Донецкая,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Закарпатская,
- Одесская,
- Киевская,
- Житомирская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Черниговская,
- Черкасская.
Два теста на коронавирус
Сейчас в Украине диагностика COVID-19 осуществляется либо быстрыми тестами, либо ПЦР-тестированием, либо секвенированием.
Человек, заболевший и обратившийся к семейному врачу, будет проходить два ПЦР-теста: первый – на определение ковида, второй – на определение "Дельты".
Для пациента это не будет иметь никакого значения.
"Этот процесс будет происходить вне поставленного диагноза. Пациент получает установленный диагноз, сдавать образцы будет один раз, а образец будет исследоваться дважды. Все эти процедуры будут проводиться после того, как пациент сдал свой анализ один раз. Далее он получит либо подтверждение, либо опровержение своего диагноза", - сказал санврач Игорь Кузин.
"Омикрон" в Украине
В Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like). Человек, который оказался инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID -19.
Пациент продолжает находиться на лечении.
В Киеве уже обнаружили первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Мужчина, у которого был выявлен штамм коронавируса "Омикрон", в Киеве ни с кем не контактировал. Сразу по прилете из ОАЭ он самоизолировался, поскольку чувствовал легкое недомогание.
Симптомы вируса
Существует пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":
- зуд в горле,
- сухой кашель,
- постоянная усталость,
- мышечные боли,
- иногда даже ночная потливость.
Но недавно в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS) указали на еще один симптом – сонный паралич.
Ранее мы писали:
- Бустерная и дополнительная доза от COVID-19. В Минздраве рассказали, в чем разница.
- Европейская комиссия готовит решение о сокращении действия срока сертификатов вакцинации. Украина вслед за ЕС тоже может сократить срок действия сертификата вакцинации.