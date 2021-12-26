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Коронавирус, итоги недели. Два теста на COVID-19 и новый опасный штамм "Дельта"

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
26 декабря, 10:03
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В Украине зафиксировали случаи нового опасного варианта штамма "Дельта"
В Украине стабилизировалась ситуация с COVID-показателями
В Украине стабилизировалась ситуация с COVID-показателями / Фото: Коллаж: Сегодня

Число COVID-случаев в Украине резко снизилось, но в стране обнаружили новый смертоносный вариант штамма "Дельта".

"Сегодня" выяснили, как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за последние семь дней.

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Статистика коронавируса

За все время пандемии в Украине заболели – 3 645 124 человека, а умерли – 94 838 человек. Кроме этого, выздоровели 3 428 212 человек. Также проведено 16 669 943 ПЦР-тестирований.

Вакцинация населения

С начала вакцинальной кампании привит 14 583 761 человек, из них получили первую дозу – 14 583 759 человек, две дозы – 13 393 627 человек, получили дополнительную дозу – 2022 человека, ревакцинальную дозу – 615 человек.

В общей сложности проведено 27 980 023 прививки.

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Третью дозу вакцины получают люди:

  • с ВИЧ;
  • онкологией;
  • после трансплантации органов;
  • те, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;
  • пациенты с рядом других иммунодефицитных состояний.

Разница между дополнительной и бустерной дозой

Бустерную дозу вводят, чтобы усилить эффективность COVID-вакцины, которая со временем снижается, а дополнительную дозу вводят, чтобы обезопасить людей, у которых из-за тяжелых заболеваний две дозы вакцины могут не дать должной защиты.

Дополнительную дозу можно получить по меньшей мере через 28 дней после второй дозы вакцины, а бустерную в период от 181 до 270 дня от получения последней дозы.

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Новый вариант штамма "Дельта"

В Украине нашли новый вариант опасного штамма "Дельта". По всей вероятности, он попал в страну с территории Российской Федерации.

В общей сложности ученые обнаружили на территории Украины 12 вариантов штамма "Дельта", один из них оказался новый.

Главные характеристики нового варианта "Дельты":

  • тяжелое течение болезни,
  • высокая скорость инфицирования,
  • высокая смертность.

Вариант AY.122 нашли в образцах из следующих городов:

  • Днепра,
  • Сум,
  • Полтавы,
  • Николаева,
  • Житомира,
  • Одессы.

Ученые объясняют, что высокий уровень смертности в Украине (как в России и Казахстане) может быть связан с особенностями штамма "Дельта", в том числе варианта AY.122.

Зоны карантина

Две "красные" области скоро перейдут в желтую зону карантина.

Кто в красной

  • Волынская;
  • Запорожская.

Кто в желтой

  • Днепропетровская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская.
  • Черновицкая,
  • Донецкая,
  • Винницкая,
  • Хмельницкая,
  • Закарпатская,
  • Одесская,
  • Киевская,
  • Житомирская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Черниговская,
  • Черкасская.

Два теста на коронавирус

Сейчас в Украине диагностика COVID-19 осуществляется либо быстрыми тестами, либо ПЦР-тестированием, либо секвенированием.

Человек, заболевший и обратившийся к семейному врачу, будет проходить два ПЦР-теста: первый – на определение ковида, второй – на определение "Дельты".

Для пациента это не будет иметь никакого значения.

"Этот процесс будет происходить вне поставленного диагноза. Пациент получает установленный диагноз, сдавать образцы будет один раз, а образец будет исследоваться дважды. Все эти процедуры будут проводиться после того, как пациент сдал свой анализ один раз. Далее он получит либо подтверждение, либо опровержение своего диагноза", - сказал санврач Игорь Кузин.

"Омикрон" в Украине

В Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like). Человек, который оказался инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID -19.

Пациент продолжает находиться на лечении.

В Киеве уже обнаружили первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Мужчина, у которого был выявлен штамм коронавируса "Омикрон", в Киеве ни с кем не контактировал. Сразу по прилете из ОАЭ он самоизолировался, поскольку чувствовал легкое недомогание.

Симптомы вируса

Существует пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":

  • зуд в горле,
  • сухой кашель,
  • постоянная усталость,
  • мышечные боли,
  • иногда даже ночная потливость.

Но недавно в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS) указали на еще один симптом – сонный паралич.

Ранее мы писали:

  • Бустерная и дополнительная доза от COVID-19. В Минздраве рассказали, в чем разница.
  • Европейская комиссия готовит решение о сокращении действия срока сертификатов вакцинации. Украина вслед за ЕС тоже может сократить срок действия сертификата вакцинации.

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