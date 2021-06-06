Коронавирус, итоги недели. Новая AstraZeneca и старт работы центров вакцинации в крупных городах

В стране обнаружили 13 045 новых случаев коронавируса, все регионы Украины находятся в желтой эпидемиологической зоне, а многие уже готовы перейти в зеленую

Украина активно борется с коронавирусом. В стране полным ходом идет вакцинация, а за последнюю неделю ее темпы возросли в разы. Несмотря на то что вся страна находится в желтой эпидемиологической зоне, большинство областей готовы к переходу в зеленую.

Уровень заболеваемости снизился

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За прошедшую неделю, с 31 мая по 6 июня, в Украине зафиксировали 13 045 новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения: на прошлой неделе обнаружили 18 951 больного. Темпы заражения постепенно снижаются. Из-за этого стали закрывать COVID-отделения.

В стране за последнюю неделю выздоровели 57 080 человек, а умерли 710. В целом за время пандемии в Украине ковидом заболели 2 214 517 человек.

Как проходит вакцинация

С начала кампании привито 1 216 602 человека, из них получили 1 дозу 1 216 600 человек, 2 дозы – 146 664 человека. Всего сделали 1 363 264 прививки. А в лист ожидания вакцинации по состоянию на 6 июня записалось 640 914 человек.

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Лишь за последние сутки, 6 июня, 40 101 человек вакцинировался против COVID-19. Из них одну дозу получили 39 229 человек, две дозы – 872.

В Украине вакцинируют второй дозой учителей-участников ВНО / Фото: Flickr

Иммунизация педагогов и открытие центров вакцинации

В столице заработали пункты вакцинации работников учебных заведений. Их будут прививать вакциной Pfizer, которую предоставило Министерство здравоохранения. Так, сейчас определено 17 пунктов вакцинации в учебных заведениях, расположенных во всех районах столицы.

Кроме того, в Киеве работает центр в МВЦ, возле метро "Левобережная". Местные власти сообщили, что вакцины там достаточно и прививки сделают всем, кому успеют. Там вакцинируют в два потока – в порядке живой очереди и тех, кому пришла СМС с конкретным временем. Люди в субботу, 5 июня, занимали очередь с 5 утра.

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И в Киеве, и во Львове в центрах вакцинации есть небольшие очереди в несколько десятков человек. Фото: "Сегодня" В тренде Украинцам будут выдавать свидетельство о вакцинации. Кто и как сможет получить?

В Одессе центры вакцинации против коронавируса открыли в школе и торговых центрах. Они начали работу 6 июня. В этот же день центр вакцинации заработал в Ровно. А в Тернополе вскоре откроют временный центр вакцинации от коронавируса. Он будет работать в выходные дни.

Отметим, что в центрах вакцинации прививку могут получить люди, которые записались в листе ожидания в приложении "Дія". Приоритет – пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. Украинцев вакцинируют препаратом Coronavac.

Реклама Фото: Владислав Паливода, "Сегодня"

Регистрация вакцины

В Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса компании AstraZeneca европейского производства для экстренного медицинского применения. Препарат создал Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca. Препарат делают в Италии.

Также Всемирная организация здравоохранения одобрила применение китайской вакцины от коронавируса CoronaVac, которую разработала компания Sinovac. Эту вакцину внесли в экстренный список медицинских препаратов. А одобрение Всемирной организацией здравоохранения вакцины от коронавируса CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации всем, кто прошел полный курс прививок этим препаратом.

Вакцина CoronaVac в "Борисполе" / Фото: Сегодня

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