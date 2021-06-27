Коронавирус, итоги недели. Индийский дельта-штамм уже в Украине и увеличение темпов вакцинации

В стране обнаружили 4150 новых случаев коронавируса, а в Украине зафиксировали два первых случая нового штамма

Украина активно борется с коронавирусом, но не смотря на вакцинацию украинцев и карантинные ограничения в Украине зафиксировали первые случаи индийского COVID-19 типа "Дельта".

Уровень заболеваемости

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За прошедшую неделю, с 21 по 27 июня, в Украине зафиксировали 4150 новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения: неделей ранее обнаружили 5965 больных ковидом.

В стране за последнюю неделю выздоровели 10 929 человек, а умерли 254. В целом за время пандемии в Украине ковидом заболели 2 233 996 человек.

Вакцинация населения

С начала прививочной кампании привито 1 893 839 человек, из них получили 1 дозу – 1 893 837 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 572 298 человек. Всего проведено 2 466 135 прививок. По состоянию на 26 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 745 687 человек.

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На этой неделе началась вакцинация сотрудников украинских компаний, которые имеют в своем штате более 50 человек, желающих привиться.

Центры иммунизации

В шести областях Украины до сих не открылись центры массовой вакцинации от коронавируса. Премьер-министр Денис Шмыгаль лично дал поручение Министерству развития общин и территорий открыть их.

В Киеве прекратили онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса в Международном выставочном центре (МВЦ) из-за большого ажиотажа. Желающих привиться было так много, что места разобрали за полдня. Но, граждане, которые не попали в электронный список, могут иммунизироваться в порядке живой очереди.

На этой неделе стало известно, что в июле в Украину суммарно поступит 7,7 млн доз вакцин против коронавируса. Из них 5,325 млн доз – вакцина Coronavac.

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А в Минздраве тем временем успокоили украинцев. Несмотря на то, что вакцина от коронавируса CoronaVac компании Sinovac Biotech, которой сейчас прививают в Украине, пока не одобрена в Европейском Союзе, но она признана ВОЗ, поэтому решение о въезде украинцев, вакцинированных этим препаратом, каждое европейское государство принимает самостоятельно.

Новый штамм коронавируса

В Украине начали подготовку к борьбе с дельта-штаммом коронавируса. Этот штамм в 1,6 раза более агрессивен, чем уже хорошо нам известные. ВОЗ зафиксировала случаи заражения "индийским" дельта-штаммом уже в 92 странах мира, в том числе и в Украине.

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Два первых случая зафиксированы у матери 66 лет и ребенка 16 лет, которые недавно вернулись из России. Инфицированных госпитализировали, их состояние стабильное.

Из-за первых случаев нового штамма правительство поддержало внедрение определенных ограничений, а именно частичное закрытие границ.

"Гражданам, прибывшим из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации, Португальской Республики или тем, кто находился на их территории не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста", – сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отметим, что новая и немного измененная версия варианта коронавируса "Дельта" распространяется в ряде стран, включая Великобританию, США и Индию.

Этот штамм, вызвавший значительное внимание мировой прессы, называется B.1.617.2.1 или AY.1 – для краткости "Дельта+" – является версией варианта "Дельта", впервые обнаруженного в Индии.

Ученые разработали просто и точный экспресс-тест на коронавирус. Фото: yle.fi

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