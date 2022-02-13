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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Коронавирус, итоги недели. Фейковый "Молнупиравир" и короткий срок самоизоляции

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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13 февраля, 09:59
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В стране пять областей находятся в красной зоне адаптивного карантина из-за плохих показателей заболеваемости на COVID-19
В Украине ученые разработали комбинированные тесты на COVID-19, грипп и прочие вирусы
В Украине ученые разработали комбинированные тесты на COVID-19, грипп и прочие вирусы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине на этой неделе сократили срок самоизоляции для пациентов с коронавирусом. Кроме этого, украинские ученые разработали комбинированные тесты для определения опасных вирусов и состояния иммунной системы.

"Сегодня" выяснили, как изменилась заболеваемость коронавирусом в Украине за последние семь дней.

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Статистика заболеваемости

За все время пандемии в Украине заболели – 4 525 700 человек, а летальных исходов – 102 808.

Всего провели 19 034 214 ПЦР-тестирований.

Вакцинация населения

С начала вакцинальной кампании привито 15 572 036 человек, из них получили первую дозу – 15 572 034 человека, получили две дозы – 14 949 233 человека, получили дополнительную дозу – 23 653 человека, бустерную дозу – 563 038 человек.

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Всего провели 31 107 958 прививок.

Карантинные зоны

Желтая:

  • Полтавская область.
  • Харьковская область.

Красная:

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  • Закарпатская область;
  • Ровенская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Луганская область;
  • Хмельницкая область.

Остальные области и Киев входят в оранжевую зону карантина.

Нагрузка на медицинскую систему

В Украине растет заболеваемость COVID-19, а штамм "Омикрон" быстро распространяется среди людей. В настоящее время "Омикрон" вытесняет "Дельту". Больше всего он заражает детей, но этот штамм не так опасен, чем предыдущие.

По словам врача Сергея Дуброва, если говорить о нагрузке на медицинскую систему сегодня, то ситуация вполне спокойная. Потому что течение заболевания, вызванное штаммом "Омикрон", легче, чем заболевание, вызванное "Дельтой".

Сейчас госпитализаций гораздо меньше, чем было во время третьей волны заболевания COVID-19.

Срок самоизоляции для COVID-больных

В Украине сократили срок самоизоляции для пациентов с коронавирусом. Через 5 дней с даты появления симптомов или получения положительного теста самоизоляцию можно завершать.

Основным условием такого решения является отсутствие симптомов.

В таком случае делать ПЦР-тест для завершения самоизоляции не обязательно. В то же время, если прошло менее 5 дней, а вы получили отрицательный результат ПЦР-тестирования, это также является основанием для завершения самоизоляции.

Ранее обязательная самоизоляция длилась 10 дней. То есть с момента появления симптомов или получения положительного результата тестирования должно было пройти 10 дней и еще три дня, в течение которых не должно быть симптомов COVID-19.

Комбинированные тесты

Украинские ученые разработали комбинированные тесты для определения опасных вирусов и состояния иммунной системы. Всего есть пять различных комбинированных тест-систем для одновременного выявления коронавируса, гриппа и других опасных респираторных вирусов:

  • эпидемического гриппа А и Б
  • парагриппа 1-3
  • респираторно-синцитиальных вирусов А и В
  • ортопневмовирусов человека
  • риновирусов
  • кори

Опасные таблетки от коронавируса

В аптеках Хмельницкого начали продавать "Молнупиравир", который используют для лечения COVID-19. Однако медики утверждают, что таблеток в продаже нет. Вероятно, что злоумышленники продают фальсификат.

"Молнупиравир" пока не планируют продавать через аптеки. Таблетки будут доступны украинцам, которые в них нуждаются. Люди их получат абсолютно бесплатно, но только по назначению врача.

Изменения в COVID-сертификате

Вскоре могут произойти существенные изменения в электронных COVID-сертификатах. Так, анонсировали один из вариантов нового дизайна. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Федоров представил один из вариантов дизайна COVID-сертификата о бустерной дозе в "Дії". Там внизу добавили эмодзи и надпись – Booster vaccine dose.

"Как вам такой дизайн сертификата о бустере?" – написал в посте министр.

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