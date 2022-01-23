Коронавирус, итоги недели. Красная зона и "дистанционка" в школах

В Украине растет заболеваемость COVID-19, а штамм "Омикрон" быстро распространяется среди людей

С понедельника Ивано-Франковская область перейдет в красную зону, а детей снова отправляют на "дистанционку" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине ухудшилась ситуация с COVID-показателями. С 24 января в стране снова появится красная зона карантина, а школы во многих городах массово переводят на дистанционное обучение.

"Сегодня" выяснили, как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за последние семь дней.

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Статистика коронавируса

За все время пандемии в Украине заболело 3 857 455 человек. Кроме этого, выздоровели 3 582 908 человек, а летальных исходов зафиксировано 99 215.

Всего провели 17 497 199 ПЦР-тестирований.

Вакцинация населения

С начала вакцинальной кампании привито 15 155 838 человек, из них получили первую дозу – 15 155 836 человек, получили две дозы – 14 457 249 человек, получили дополнительную дозу – 13 021 человек, бустерную дозу – 203 445 человек.

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Всего провели 29 829 551 прививку.

Карантинные зоны

В Украине снова расширилась оранжевая карантинная зона. Теперь в ней находятся 10 областей, а именно:

Ивано-Франковская;

Ровенская;

Сумская;

Черновицкая;

Львовская;

Тернопольская;

Житомирская;

Черниговская;

Винницкая;

Хмельницкая.

Все остальные регионы входят в желтую карантинную зону.

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Школы на "дистанционке"

Львов

Во Львове все учебные заведения уходят на дистанционное обучение. Это связано с ростом заболевания коронавирусом.

Согласно результатам комиссии по чрезвычайным ситуациям во Львове из-за роста заболевания COVID-19 среди детей с понедельника, 24 января, 5-11 классы переходят на дистанционное обучение. Это решение также касается всех кружков, внешкол и музыкальных школ.

Ужгород

В Ужгороде все учебные заведения переводят на дистанционную форму обучения. Школьники будут учиться онлайн уже с понедельника, 24 января.

Во всех школах Ужгорода вводят карантин с дистанционной формой обучения. Он продлится две недели.

Карантин относится также к городским художественным и спортивным школам. Детские дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме. Черновицкая область В Черновицкой области все учебные заведения переводят на дистанционное обучение. Такие изменения назначили с пятницы, 21 января. В регионе местные власти решили ввести дистанционку из-за резкого скачка заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19. Тернополь С 20 января на дистанционку перешли учащиеся 5-11 классов в 16 школах Тернополя. Сумы В Сумах учеников 5-11 классов отправляют на дистанционное обучение с 24 января. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Киев В Киеве на дистанционное обучение отправили 2 школы и около тысячи классов в разных учебных заведениях. Красная зона В Украину возвращается красная зона адаптивного карантина, в Ивано-Франковской области зашкаливают COVID-показатели. По результатам заседания Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 января 2022 года красный уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области. Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что Ивано-Франковская область уже превышает три показателя. Два из них свидетельствуют о росте нагрузки на медицинскую систему – это уровень госпитализаций и динамика заболеваемости. Бустерная вакцинация на ж/д вокзалах В пунктах вакцинации на 18 железнодорожных вокзалах Украины можно получить бустерную дозу. Дополнительную прививку делают всем совершеннолетним, которые уже получили две дозы. Города, где можно получить бустерную дозу вакцины на вокзале: Киев – ежедневно с 08:00 до 23:00

Днепр – с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00

Львов – ежедневно с 15:00 до 18:00

Одесса – с 09:00 до 15:00, кроме субботы и воскресенья

Винница – ежедневно 09:00 до 14:00

Запорожье – ежедневно с 08:00 до 20:00

Николаев – с 11:00 до 16:00 по четным дням

Суммы – вторник и четверг с 12:00 до 15:00

Полтава – с 08:30 до 15:00, суббота и воскресенье с 08:30 до 10:00

Ровно – ежедневно с 09:00 до 14:00

Хмельницкий – ежедневно с 10:00 до 16:00

Кривой Рог – вторник с 08:00 до 12:00

Коростень – с 08:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья

Каменское – с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 14:00

Конотоп – вторник и четверг с 12:00 до 15:00, в субботу с 09:00 до 12:00

Коломыя – пн, ср, пт с 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 – 14:00), вт, чт с 09:00 до 20:00 (пер. 14:00 – 15:00), сб, вс с 09:00 до 14:00

Ковель – ежедневно с 10:00 до 18:00

Шепетовка – с 09:00 до 12:00, кроме субботы и воскресенья Бустерная доза и COVID-сертификат Бустерная доза будет продлевать действие COVID-сертификатов в Украине на 270 дней. Такое решение приняли 19 января на заседании Кабмина. "Теперь у любого, кто вакцинировался третьей дозой, сразу срок сертификата, который есть в "Дії", будет продлен и будет иметь срок действия 270 дней (девять месяцев)", – утверждает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Список вакцин для бустерной дозы Для проведения вакцинации бустерной дозой от COVID-19 Министерство здравоохранения разрешило использовать любую зарегистрированную в Украине вакцину. Это можно понять из текста приказа Минздрава № 26 от 6 января 2022 года. В документе не указано, каким вакцинам следует отдавать предпочтение, соответственно, можно выбирать любую из зарегистрированных в Украине. В Украине зарегистрированы вакцины компаний: AstraZeneca;

Sinovac Biotech;

Pfizer;

Moderna;

Johnson & Johnson. Волна "Омикрона" В Украине ожидается рост заболеваемости COVID-19, обусловленный штаммом "Омикрон". А сейчас в стране еще завершается предыдущая волна, вызванная штаммом "Дельта". Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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