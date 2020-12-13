Коронавирус, итоги недели: повторные случаи заражения и обещания "тяжелой зимы"

За прошедшую неделю в Украине "рекордной" выдалась пятница, 11 декабря. В тот день от коронавируса вылечилось больше людей (15 327), чем заболело (13 514), но и установлен годовой антирекорд по смертям — их было 285.

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На 60% возросла смертность от COVID-19 в мире. Украина же, с ее разбитой медицинской системой, пока держится в этом рейтинге на 29-м месте в Европе. Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркивает, что это заслуга отечественных медиков.

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Всего за неделю выявлено 80 909 новых заражений коронавирусом, умерли 1 566 украинцев, выздоровели — 82 983 человека.

"У нас будет тяжелая зима"

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Останутся ли декабрьские показатели в пределах 16 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки, покажет ПЦР-тестирование. Его отныне будут проводить бесплатно всем гражданам с признаками респираторных заболеваний, независимо от того, соответствует ли симптоматика коронавирусной болезни.

Ближе к февралю в Украине прогнозируют сезонную вспышку гриппа, поэтому очень важно успеть к тому времени сбить заболеваемость на COVID-19.

А пока в стране фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом. Они происходят с украинцами, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад.

С какого числа все закроется?

Локдаун в Украине введут с 8 по 24 января. Но если ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко ухудшится, то усилить карантин могут и раньше. О новой дате предупредят за неделю.

Во время локдауна транспорт не остановят, а вот школьникам третью четверть, возможно, придется начинать в дистанционном режиме.

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После январского локдауна в Минздраве ожидают спад заболеваемости приблизительно на 50%.

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Когда мир начнет жить как раньше?

Если 60-70% людей сделают прививки от коронавируса к лету, то уже через год мы будем жить по-прежнему, считают специалисты.

Власти рассматривают вопрос доступа к бесплатной вакцине от коронавируса для всех украинцев.

Страна подала первую заявку на вакцину от COVID-19, которая предполагает 8 миллионов доз для прививания 4 миллионов украинцев.

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Прежде всего вакцинировать будут людей из групп риска: врачей и тех, кто имеет медицинские и возрастные показания.

Ранее мы рассказывали, как лечат пациентов с COVID-19 в Черкасской области: койки есть, врачей – нет.

Кроме того, работодатели в Украине стали требовать тесты на COVID-19: "Только для переболевших".

А с 10 декабря пострадавшие от карантина смогут получить по 8000 гривен помощи. Соответствующие изменения в госбюджете 2020 года вступили в силу. Однако выдавать деньги будут при определенных условиях:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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