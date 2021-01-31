Коронавирус, итоги недели: рост количества госпитализаций и приближающаяся вакцинация

Число выздоровевших пациентов снизилось по сравнению с прошлой неделей

Похоже, пока непобедимый и неконтролируемый — именно такие выводы о COVID-19 сделали эксперты ВОЗ. Распространение коронавируса не сможет остановить даже масштабная вакцинация, уверены они. И миру не избавиться от COVID-19 в 2021 году. В этом ВОЗ не сомневается.

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Кроме того, велика вероятность, что коронавирусная инфекция будет появляться снова и снова, как корь например.

С каким успехом продвигалась борьба с COVID-19 на этой неделе в Украине, изучайте по инфографике:

Итак, за прошедшую неделю выявлено 27 643 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 846 украинцев, выздоровели 71 270 человек.

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Заметим, число выздоровевших пациентов по сравнению с прошлой неделей снизилось на 10 284, а количество госпитализированных, наоборот, возросло – на 442. По данным Минздрава, начиная с 25 января в Украине на больничный режим лечения приняли 12 210 человек.

Болейте только у себя дома/в стране

Впрочем, научится контролировать коронавирус, как и другие инфекционные заболевания, человечеству вполне по силам. И уже сейчас без негативного теста на COVID-19/паспорта вакцинации уже невозможно посетить цивилизованную страну.

К сожалению, исходя из свежей статистики, только 39% украинцев мечтают вернуться к обычной жизни, со всеми ее радостями общения и поездками. По данным Харьковского института социсследований, именно столько граждан нашей страны готовы вакцинироваться от COVID-19.

В тренде Закон о регистрации вакцин от COVID-19: в чем его важность для Украины

Тем временем план иммунизации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем украинцам. Первым прививки сделают уязвимым категориям населения:

медикам;

мобильным группам;

пожилым людям.

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"И государственных средств хватит, чтобы покрыть все потребности в вакцинации", – заверил министр здравоохранения Максим Степанов.

Ранее мы рассказывали, как организм переносит прививку от COVID-19.

Напомним, массовая вакцинация украинцев от коронавируса начнется в мае.

Корреспондентка "Сегодня" пообщалась в США с врачом, который привился вакциной Moderna:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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