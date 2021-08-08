Коронавирус, итоги недели. Новые правила въезда в Украину и "плюшки" вакцинированным

В Украине 5617 новых случаев коронавируса и полным ходом идет вакцинация населения – а в США обвиняют Китай в утечке

Теперь при пересечении украинской границы обязательной станет самоизоляция, но есть исключения / Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине растет количество больных коронавирусом. На фоне этого появились слухи о новом локдауне, но власти уже объяснили, что на данном этапе нет предпосылок к введению локдауна в стране, но карантин Кабмин продлит. А в Закарпатской, Ровенской, Тернопольской и Черкасской областях один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы – они не соответствуют критериям "зеленой" зоны.

Уровень заболеваемости

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За прошедшую неделю, с 2 по 8 августа, в Украине зафиксировали 5617 новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения: неделей ранее было 4819 больных COVID-19. А за время пандемии коронавируса заболели в общем 2 259 151 человек.

Вакцинация населения

С начала прививочной кампании привито 4 106 085 человек, из них получили одну дозу – 4 106 083 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 381 190 человек. Всего проведено 6 487 273 прививки.

Что происходит в пунктах вакцинации?

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В пятницу, 6 августа, в международном аэропорту "Киев" открыли пункт вакцинации против COVID-19. Там будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech. Вакцинировать пассажиров будут в порядке живой очереди, а работать он в ближайшее время будет, с 6 по 8 августа, с 17:00 до 22:00.

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Интересно, что вакцинированные в центре массовой вакцинации в ТРЦ Blockbuster Mall, могут за прививку получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер". А в Днепре местные власти обещают вакцинированным против коронавируса жителям бесплатные месячные абонементы на проезд в общественном транспорте и скидки на билеты в кино.

Билеты дадут на матчи клуба на НСК "Олимпийский" / Фото: коллаж "Сегодня"

Новые правила въезда в Украину

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В Украине изменили правила пересечения украинской границы для иностранцев. Им нужно предъявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. А также обязательной станет самоизоляция. Новая норма, которая должна предотвратить распространение в Украине коронавируса COVID-19, имеет исключения.

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Новые правила начнут действовать с пятого августа/Фото: коллаж "Сегодня"

Происхождение коронавируса

В США обвиняют Китай в утечке коронавируса – главный республиканец Комитета по международным делам Палаты представителей Мак Маккол утверждает, что якобы есть доказательства, что коронавирус просочился из лаборатории Уханьского института вирусологии, а версию эпицентра его распространения с рынка – опровергает.

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В руках американских спецслужб якобы оказались гигантский каталог исследований китайских вирусологов в Ухане, который содержит "генетические схемы" вирусов. К их анализу уже привлечены супермощные компьютеры Министерства энергетики США.

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