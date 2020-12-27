Коронавирус, итоги недели: новый штамм в Украине и ослабление запретов на Новый год

В Украине уже вторую неделю подряд не наблюдается взрыва заболеваемости коронавирусом – число инфицированных перестало расти.
К сожалению, как и в прошлый раз, констатируем, что больницы все так же стабильно заполнены пациентами, а показатели смертности от осложнений держатся преимущественно высокие.
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Всего за неделю выявили 61 541 новый случай заражения коронавирусом, умерли 1189 украинцев, выздоровели 77 376 человек.
Непредсказуемая история
Понятно, до завершения пандемии еще далеко и вряд ли можно исключать непредвиденное развитие событий. На этой неделе директор Европейского бюро ВОЗ заявил, что мир лишь на середине пути борьбы с коронавирусом.
Но все же вакцинация стартовала в США и Канаде, а сегодня – в странах Евросоюза. И это рисует будущее более оптимистичными красками.
О предсказуемом, но не очень утешительном
А вот что украинцев точно не порадует, так это высокий риск заразиться коронавирусом во время празднования Нового года в ресторанах и кафе. Как оказалось, подхватить COVID-19 в общественном транспорте намного сложнее, чем в заведениях общественного питания.
Учитывая некоторое снижение заболеваемости, Кабинет министров все же разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7:00, а не до 1:00, как ранее предполагалось.
В то же время украинцам напомнили, что лучший способ защититься от коронавируса – проветривать помещения, держать дистанцию, носить маски и отметить праздник в узком семейном кругу.
Все эти переживания из-за новой "версии" COVID-19
На прошедшей неделе медиапространство взорвалось новостями о распространившемся в Великобритании коронавирусе-мутанте.
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Остерегаясь очень опасного из-за своей заразности "гостя", страны ЕС друг за дружкой остановили авиасообщение с Соединенным Королевством. "Временно" примкнуть к ним решил даже Китай, а Япония вообще ввела запрет на въезд гражданам всех стран мира. США согласились принимать тамошних пассажиров, но только "отрицательно ПЦР-тестированных".
Тем временем в Украине нашли пока единственного человека, переболевшего "британским" коронавирусом. Мужчина живет в Ужгороде, но сейчас находится в Чехии на заработках – там и установили, что в начале декабря он заразился мутировавшим COVD-19.
Вероятно, это не единичный случай, ведь в отечественных лабораториях не анализируют, какой именно штамм коронавируса подхватил человек.
Так или иначе, медики уверяют, что из-за мутации COVID-19 краха вакцинации не будет. Препараты успешно действуют и на новый штамм "короны".
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Новый вызов для нашей страны
А вот для Украины сложнее всего будет исправить неблагоприятное положение вещей и оказаться в перечне приоритетных стран, которые в ближайшее время получат вакцину.
Начало первого этапа вакцинации запланировано на январь. Рассчитывают привить 335 000 человек, среди которых:
- медики, контактирующие с больными COVID-19;
- украинцы, живущие в интернатах и домах престарелых, а также работники этих учреждений;
- военные, которые участвуют в ООС.
Кроме того, президент Владимир Зеленский заверил, что украинский рынок будет открыт для платной вакцины против коронавируса. Ведь в Украине, как и во всем мире, есть сегмент людей, "которые не будут обращать внимания на цену".
Ранее мы рассказали, что запретят в период зимних праздников, а что будет разрешено, на каких условиях и как долго.
Смотрите сюжет "Сегодня" о новых карантинных ограничениях:
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