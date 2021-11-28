Коронавирус, итоги недели. Новый штамм "Омикрон" и массовая вакцинация детей

В Украине за последнюю неделю зафиксировано почти 90 тысяч новых случаев коронавируса. Желтая зона карантина расширилась, и теперь там пять регионов. Тем временем украинцев пугают новым штаммом вируса "Омикрон".
"Сегодня" выяснили, как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за последние семь дней.
Уровень заболеваемости
За прошедшую неделю, с 22 по 28 ноября, в Украине зафиксировали 89 080 новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем в предыдущие недели. Для сравнения: неделей ранее этот показатель составлял 115 304, а перед этим – 142 206.
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За прошлые сутки, 27 ноября, в Украине зафиксировано 7483 новых случаев COVID-19 (заболело детей – 774, медработников – 105). Вчера наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в таких регионах:
- в Киеве (549);
- Днепропетровской (698);
- Винницкой (548);
- Киевской (433);
- Запорожской (415) областях.
Новый штамм "Омикрон"
По миру распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон". Случаи уже зафиксировали как минимум в восьми странах. В Украине о появлении нового штамма пока не говорят.
Чем опасен новый штамм?
- В несколько раз заразнее "Дельты";
- Более стойкий к вакцинам;
- Большое количество мутаций.
"Я могу сказать, что потенциально этот штамм может оказаться еще хуже "Дельты", к которому сразу отнеслись не как следует серьезно. Но избавить от последствий поможет вакцинация. По меньшей мере, двумя дозами", – сказал профессор иммунологии Денни Альтман.
Новый штамм, который активно начал распространяться в странах Африки, приводит к повторному заражению ковидом, заявляют ученые.
Из-за этого Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний порекомендовал правительствам ввести бустерную дозу для лиц в возрасте 40 лет и старше.
Вакцинация в Украине
В Минздраве уточнили, что в Украине вчера вакцинировали 139 476 человек против COVID-19. Одну дозу получили 43 353 человека, полностью иммунизированы – 96 123 человека.
С начала вакцинальной кампании привито 13 289 463 человека, из них получили одну дозу – 13 289 461 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 904 799 человек.
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что вводить бустерную дозу вакцины украинцам пока рано. Это станет целесообразным после того, как минимум 50% жителей страны будут привиты двумя дозами.
Кроме того, в Украине полный курс прививки от COVID-19 прошли 70 тыс. детей. Месяц назад вакцинироваться разрешили всем детям от 12 лет, и прививки начали делать массово.
Что с карантином?
28 ноября в Украине расширилась желтая зона. Теперь ей соответствуют 5 областей. В оранжевой зоне сейчас только Полтавская область.
Красная зона
- г. Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая.
Желтая зона
- Тернопольская,
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Черновицкая,
- Харьковская.
При этом сначала во Львове учащиеся 5-11 классов с 22 ноября продолжили обучение в очном формате. Также в городе отменили часть и других правил. Однако вскоре комиссия ТЭБ и ЧС продлила жесткий карантин в городе до 13 декабря.
Для бизнеса в желтой зоне ввели жесткие ограничения
Уже с 1 декабря бизнес в Украине не сможет самостоятельно выбирать модель своей работы в желтых зонах карантина.
С первого дня зимы посещать общественные заведения в населенных пунктах желтой зоны можно будет только тем, кто получил хотя бы одну прививку от коронавируса и имеет соответствующий сертификат.
Кто потеряет работу из-за отсутствия COVID-сертификата
С 9 декабря в Украине начнется вторая волна отстранения непривитых работников. Власти расширили список организаций, сотрудники которых должны обязательно вакцинироваться.
Каких работников добавили в список:
- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;
- предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 № 83.
Что происходит в больницах
Хотя ситуация с коронавирусом улучшается, в некоторых больницах все еще много пациентов.
Например, в больнице Днепра больные лежат прямо в столовой медучреждения.
"Лежим в столовой все вместе, мужчины, женщины, только поступившие, уже почти излечившиеся. Включили отопление, которое так шпарит, что дышать еще тяжелее, выручает только кислород. Персонал, которому безмерно благодарен, работает на разрыв", – поделился один из пациентов Максим.
Тем временем доктор Евгений Комаровский заявил, что число умерших от коронавируса в течении суток надо однозначно умножать на два.
"Потому что значительное число людей умирают дома. Если до того, как умереть, этот человек не сдал ПЦР, то кто же ему поставит диагноз коронавирус. Это раз. Значительное количество людей умирает от последствий коронавирусной инфекции. Тот же тромбоз – на этапе выздоровления", – сказал он.