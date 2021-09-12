Коронавирус, итоги недели. Переход Украины в желтую зону и новые типы COVID-сертификатов

В Украине 18 312 новых случаев – по сравнению с прошлой неделей их количество выросло

В стране с каждым днем диагностируют новые случаи заболевания, несмотря на высокие темпы вакцинации / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с каждым днем растет количество больных коронавирусом. Вирус стал более агресивным, а власти собираются перевести Украину с зеленой эпидемиологической зоны в желтую.

Уровень заболеваемости

За прошедшую неделю, с 6 августа по 12 сентября, в Украине зафиксировали 18 312 новых случаев заражения коронавирусом. Для сравнения: неделей ранее обнаружили 12 594 случаев COVID-19, две недели назад – 9530, а три недели назад – 15 510. А за время пандемии коронавирусом заболели уже 2 316 619 человек.

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Вакцинация населения

С начала прививочной кампании привито 5 889 812 человек, из них получили одну дозу – 5 889 810 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 775 986 человек. Всего проведено 10 665 796 прививок.

Ужесточение карантина

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин анонсировал внедрение в ближайшее время желтой зоны карантина в стране. Согласно которой будет ограничиваться количество людей на массовых мероприятиях, а также сокращаться наполняемость кинотеатров до 50%.

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Позже, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Минздрав подал представление Кабмину о переводе Украины в желтую зону карантина.

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А тем временем, в Киеве снова обсуждают возможность перехода столицы из зеленой в желтую или даже в оранжевую зону карантина. Насколько это реально, "Сегодня" поинтересовался у главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана. По его словам, показатели по заболеваемости в Киеве изменяются каждый день.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уже заявил, что большинство жестких ограничений не будут действовать в отношении вакцинированных.

"Мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированного населения к обычному… Большинство ограничений, которые предусмотрены в желтом и красном уровнях, не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители заведений. Для желтого уровня будет достаточно одной дозы вакцины, а для красного – полный курс прививок", – сказал он.

Какие ограничения ожидают украинцев

проведение массовых мероприятий, когда более чем один человек на 1 кв. м;

работа кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более 50%;

осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;

проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;

размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее чем два метра между столиками;

деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц и санаториев);

посещение школ и детсадов, если половина детей и педагогов болеет;

проведение плановых операций;

посещение спортзалов, если на каждого посетителя менее 20 кв. м площади.

Как будут работать школы

В Минздраве уже заявили, что учебные заведения будут переходить на дистанционное обучение в случае пребывания района или города в красной зоне карантина. А в зеленых зонах карантина посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме.

Для продолжения работы учебных заведений при условии введения желтой зоны карантина должны быть вакцинированы от коронавируса 80% сотрудников хотя бы первой дозой.

COVID-сертификаты

В Украине вакцинированные граждане могут получить COVID-сертификат, удостоверяющий прохождение базового курса прививания. Но периодически документ нужно менять. Главное преимущество COVID-сертификата международного образца – возможность путешествовать в страны, которые его признали. Но этот документ пригодится и внутри страны. Например, сертификаты могут стать пропусками с QR-кодами в случае нового локдауна.

Минздрав планирует ввести в Украине зеленый и желтый сертификаты вакцинации от COVID-19. Первый будет доступным для граждан, прошедших полный курс вакцинации, а второй — будет выдаваться после первой дозы.