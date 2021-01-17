Коронавирус, итоги недели: рост тяжелых случаев, смертности и заражения детей

Уже два месяца на фоне некоторого снижения заболеваемости в Украине все чаще фиксируют тяжелые формы течения болезни, а также рецидивы после выписки.
За прошедшую неделю выявлено 45 656 новых случая заражения коронавирусом, умерли 1 035 украинцев, выздоровели 74 362 человека. Следовательно, число выздоровевших от коронавируса на 28 656 превышает число заболевших.
Но, как и на прошлой неделе, госпитализируют подчас половину всех новых зараженных. По данным Минздрава, начиная с 11 января в Украине на лечении в стационаре находятся 13 623 человека.
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Разгар еще впереди
Мы по-прежнему не видим реальных данных о заражениях COVID-19 — украинцы все реже тестируются. О фактическом состоянии дел специалисты судят по возросшему числу госпитализаций и смертей. Инфекционисты уже предупредили, что конец января не будет легким. Скорее всего, вернемся к ноябрьским цифрам, когда фиксировали до 16 тысяч больных в сутки.
Дети и COVID-19: тревожная тенденция
В начале эпидемии дети почти не болели COVID-19, а если и болели, то бессимптомно. Но сейчас все изменилось: стало больше случаев заражения, начали проявляться симптомы.
Тем не менее после окончания локдауна 24 января власти не планируют продлевать ужесточенные ограничения.
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Между работой и детской учебой
После завершения карантина по крайней мере младшие классы смогут вернуться к обучению в обычном формате. Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что понимает родителей учеников 1-4 классов, которые оказались перед выбором между работой и необходимостью помогать детям с учебой.
Что же касается старшей школы, то при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране они смогут учиться по смешанной системе, то есть и онлайн, и офлайн.
Напомним, массовая вакцинация от коронавируса встране начнется уже в феврале. И украинцы будут получать соответствующие паспорта, как и граждане Европейского союза:
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