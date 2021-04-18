Коронавирус, итоги недели: "миграция" красных зон по Украине и завоз вакцин Pfizer

В Украине растет количество больных COVID-19, но в целом ситуация нормализовалась. В то же время, в красной зоне уже находятся 13 регионов, но в Минздраве прогнозируют, что некоторые из них вскоре могут перейти в желтую зону.

Уровень заболеваемости стабильно растет

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За прошедшую неделю, с 12 по 18 апреля, обнаружили 97 700 новых случая заражения коронавирусом, умерли 2485 украинцев, а выздоровели 65 864.

Лишь за последние сутки выявили 10 282 новых случая инфицирования коронавирусом. Но, по сравнению со днем ранее, это число меньше на 4,7 тысячи.

Локдаун в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране не будут вводить общенациональный локдаун, поскольку в некоторых областях эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Он отметил, что в отдельных регионах ситуация с коронавирусом все еще напряженная, но в то же время в некоторых областях наблюдается снижение количества новых случаев и госпитализаций.

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В то же время, в некоторых крупных украинских городах ужесточили карантин и ввели локдаун. В основном все они находятся в красной зоне карантина.

В Киеве на этой неделе приняли решение продлить локдаун до 30 апреля. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что другого выбора нет, так как медицинская система не справляется с таким количеством больных.

Позже глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в ближайшее время Киев может выйти из красной зоны. Подобный прогноз дали и в Киевской школе экономики, но там конкретизировали, что это может произойти до 30 апреля

Хотя локдаун и сопровождается рядом строгих ограничений украинцев это уже не пугает. Бизнесмены ищут и находят все новые способы обойти карантин. Например, в Сумах закрыт рынок, но продавцы не стесняются и торгуют рядом с ним прямо из багажников авто.

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Вакцинация населения

По состоянию на 18 апреля, в Украине вакцинировали 449 194 человека. За неделю прививки сделали 70 982 украинцам. А по всему миру пациенты уже получили 780 млн доз вакцины от коронавируса. Однако существует большой дисбаланс между темпами вакцинации в богатых и бедных странах.

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Тем временем Минздрав планирует начать массовую вакцинацию. Когда в стране будет более 1 миллиона доз вакцины, прививки смогут сделать все желающие. Но по возрастным категориям – сначала люди старше 60, а уже потом все остальное взрослое население. А пока власти планируют всеукраинскую вакцинацию, на Львовщине проводят эксперимент по массовой вакцинации. В Моршине сделают прививку большинству взрослых – на это выделили более 2000 доз CoronaVac. Власти хотят проверить эффективность прививки в отдельном населенном пункте.

Вакцина для Украины

На этой неделе Украина получила первую партию американской вакцины Pfizer, применять препарат начнут с 18 апреля – первыми укол получат жители домов престарелых. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко лично выехал вместе с мобильной бригадой на первое вакцинирование.

Таким образом, в Украине теперь делают прививки тремя вакцинами – CoronaVac китайской компании Sinovac, от AstraZeneca и американским препаратом Pfizer.

Напомним, что вакцина AstraZeneca – это совместная разработка британско-шведской компании AstraZenecа м Оксфордского университета. У компании есть мощности для производства в Индии.

Вакцину против COVID-19 Институт сыворотки Индии выпускает под названием Covishield, она переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения и рекомендована к экстренному использованию. Этот препарат в Украине зарегистрировали как "AstraZeneca (CoviShield)". В Минздраве пояснили, что Covishield – это "локальное (торговое) название" вакцины AstraZenecа.

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Отметим, что на данном этапе в Украине не ожидаются поставки индийской вакцины, но вместо нее ожидают корейскую AstraZeneca.

В мире до сих пор не стихает скандал с вакциной AstraZeneca, которая, по мнению экспертов может влиять на смертность – образование тромбов. Но в Украине ее признали полностью безопасной. Ляшко заявил, что в стране не зафиксировали никаких серьезных последствий после ее использования.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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