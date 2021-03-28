Коронавирус, итоги недели: рост заражений, новая вакцина и угроза всеукраинского локдауна

В Украине с каждым днем все больше людей болеют COVID-19. В стране ужесточают карантин и есть вероятность введения нового общенационального локдауна. А тем временем в стране продолжается вакцинация и прибыла новая вакцина.

Уровень заболеваемости стабильно растет

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За прошедшую неделю, с 22 по 28 марта, обнаружили 97 700 новых случая заражения коронавирусом, умерли 2013 украинцев, а выздоровели 42 776.

Лишь за последние сутки выявили 11 932 новых случаев инфицирования коронавирусом. Примечательно, что с каждым днем растет смертность.

Новый локдаун и повторные заражения

За последнюю неделю еще несколько украинских городов ввели локдаун. Большинство из них попали в красную зону. Кроме того в стране могут ввести общенациональный локдаун. Решение могут принять на следующей неделе. Уже 10 регионов страны в красной зоне. Если добавятся еще три области, то страну должны закрыть на локдаун. По крайней мере, такой критерий еще две недели назад называл министр здравоохранения Максим Степанов: если больше половины областей будут "красными", то локдаун введут по всей стране.

А тем временем в стране участились случаи повторного инфицирования COVID-19.Больше всего таких заражений – среди врачей и работников сферы обслуживания. Болезнь может вернуться, даже если с предыдущего заражения не прошло и трех месяцев. Кроме того, в основном повторная болезнь переносится тяжелее.

В стране обнаружили новый штамм

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Мутации коронавируса продолжают распространяться по миру. За последнюю неделю британский штамм зафиксировали еще в семи странах. Теперь таких государств уже 125. Так называемый штамм из Южной Африки нашли уже в 75 странах, из которых 11 – за прошлую неделю, бразильский – в 41 стране.

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Украинские ученые обнаружили новую мутацию британского штамма коронавируса – она отличается от тех, которые были впервые обнаружены у пациентов в Лондоне в декабре 2020 года. Поэтому министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, чем опасен британский штамм. По его словам, новая мутация в три раза заразнее, более агрессивна и поражает молодых людей.

Вакцинация населения

В Украине появилась новая вакцина. 25 марта из Китая прибыла первая партия вакцины от COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. Ей в первую очередь, будут прививать пожилых людей и тех, кто за ними присматривает. Она позволит привить инвалидов и людей из малонаселенных районов. Поскольку поставляется в упаковке шприц-иголка, то ее не нужно будет выбрасывать.

Это произошло как раз вовремя, поскольку Индия временно останавливает экспорт вакцины CoviShield, которую покупает Украина, чтобы обеспечить ею собственное население. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов подтвердил возможные задержки и заявил, что прекращать сотрудничество с производителем Украина не планирует.

В то же время, эксперты считают, что для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу в Украине нужно сделать прививки 70% населения страны, то есть почти 30 млн человек. Сейчас же вакцинировали всего 196 879 человек одной дозой и одного человека двумя дозами препарата. В список ожидания вакцины записались 361 020 человек.

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