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Коронавирус, итоги недели. Снижение уровня заболеваемости и поставки Pfizer

23 мая, 12:48

Виктория Барановская Виктория Барановская

В стране обнаружили еще 28 657 новых случаев коронавируса, почти все регионы Украины находятся в желтой эпидемиологической зоне

Украина продолжает борьбу с пандемией коронавируса, в стране полным ходом идет вакцинация населения, до сих пор действует адаптивный карантин и снизилась смертность от COVID-19. А, власти уже готовы к снятию некоторых запретов – Украина и Евросоюз достигли политического согласия о взаимном признании COVID-паспортов.

Уровень заболеваемости снизился

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За прошедшую неделю, с 17 по 23 мая, в Украине зафиксировали 28 657 новых случая заражения коронавирусом. Для сравнения: на прошлой неделе обнаружили 34 354 больных, а еще три недели назад обнаруживали по 78 761 новому случаю в семидневку.

В стране за последнюю неделю выздоровели 92 838 человек, а умерли 1293. В целом за время пандемии в Украине ковидом заболели 2 182 521 человек.

Что с карантином?

18 мая Донецкая область попала в оранжевую зону карантина. А Черкасская область, которая была "оранжевой" пару дней назад, снова "пожелтела". Таким образом, в оранжевой зоне все еще находится только один регион, все остальные – в желтой.

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А премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента Владимира Зеленского заявил, что часть областей Украины в ближайшее время может перейти в зеленую зону карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.

Вакцинация населения

Эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Украина прошла пик третьей волны пандемии, однако в будущем наша страна столкнется еще не с одной волной коронавируса.

Педагогов, которые будут привлечены к проведению ВНО в 2021 году, уже начали прививать против COVID-19 второй дозой вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.

Тем временем, Польша готовится вакцинировать от COVID-19 украинцев, которые приезжают на работу в эту страну, прямо на границе, при въезде. Такое решение приняли, чтобы защитить собственное население от распространения коронавируса. Для Украины такая инициатива выгодна,ведь страна сэкономит дозы вакцины для других граждан.

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Вакцинировать заробитчан начнут сразу же, как только поступят дозы заказанной однодозной вакцины Johnson & Johnson.

Новые дозы вакцины

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18 мая в Украину прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса компании Pfizer. Всего из ожидаемых 473 тысяч доз вакцины прилетело около 120 тысяч. В общем поставка будет в четыре этапа. А вакцинировать начнут уже после того, как поступят все 473 тысячи доз, поскольку именно в последней поставке будет раствор для вакцин.

Ранее в Минздраве сообщали, что все новые дозы сразу направят в регионы. Именно этой вакциной будут делать прививки педагогам.

Увольнение Степанова и новый глава МОЗ

18 мая Верховная Рада уволила министра здравоохранения Максима Степанова. Основной причиной назвали вакцинацию и нехватку новых доз. Сам же экс-министр, комментируя свою отставку, заявил что его статуса не хватало, чтобы договориться о поставках вакцин в Украине.

Даже после отставки Максим Степанов продолжает выступатьпротив российских вакцинот коронавируса вне зависимости от их качества. Он напомнил, что у закупивших "Спутник V" Словакии и Венгрии, в отличие от Украины, РФ не забирала территорию и не приносила войну.

Уже 20 мая Верховная Рада назначила главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко новым министром здравоохранения. За проголосовали 262 народных депутата. Новый министр назвал приоритетом работы в должности главы Минздрава преодоление COVID-19 и очертил другие направления работы министерства. Кроме того, Ляшко уже дал громкое обещание до конца лета полностью вакцинировать 5 млн украинцев.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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