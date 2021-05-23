Коронавирус, итоги недели. Снижение уровня заболеваемости и поставки Pfizer

Украина продолжает борьбу с пандемией коронавируса, в стране полным ходом идет вакцинация населения, до сих пор действует адаптивный карантин и снизилась смертность от COVID-19. А, власти уже готовы к снятию некоторых запретов – Украина и Евросоюз достигли политического согласия о взаимном признании COVID-паспортов.
Уровень заболеваемости снизился
За прошедшую неделю, с 17 по 23 мая, в Украине зафиксировали 28 657 новых случая заражения коронавирусом. Для сравнения: на прошлой неделе обнаружили 34 354 больных, а еще три недели назад обнаруживали по 78 761 новому случаю в семидневку.
В стране за последнюю неделю выздоровели 92 838 человек, а умерли 1293. В целом за время пандемии в Украине ковидом заболели 2 182 521 человек.
Что с карантином?
18 мая Донецкая область попала в оранжевую зону карантина. А Черкасская область, которая была "оранжевой" пару дней назад, снова "пожелтела". Таким образом, в оранжевой зоне все еще находится только один регион, все остальные – в желтой.
А премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента Владимира Зеленского заявил, что часть областей Украины в ближайшее время может перейти в зеленую зону карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.
Вакцинация населения
Эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Украина прошла пик третьей волны пандемии, однако в будущем наша страна столкнется еще не с одной волной коронавируса.
Педагогов, которые будут привлечены к проведению ВНО в 2021 году, уже начали прививать против COVID-19 второй дозой вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.
Тем временем, Польша готовится вакцинировать от COVID-19 украинцев, которые приезжают на работу в эту страну, прямо на границе, при въезде. Такое решение приняли, чтобы защитить собственное население от распространения коронавируса. Для Украины такая инициатива выгодна,ведь страна сэкономит дозы вакцины для других граждан.
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Вакцинировать заробитчан начнут сразу же, как только поступят дозы заказанной однодозной вакцины Johnson & Johnson.
Новые дозы вакцины
18 мая в Украину прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса компании Pfizer. Всего из ожидаемых 473 тысяч доз вакцины прилетело около 120 тысяч. В общем поставка будет в четыре этапа. А вакцинировать начнут уже после того, как поступят все 473 тысячи доз, поскольку именно в последней поставке будет раствор для вакцин.
Ранее в Минздраве сообщали, что все новые дозы сразу направят в регионы. Именно этой вакциной будут делать прививки педагогам.
Увольнение Степанова и новый глава МОЗ
18 мая Верховная Рада уволила министра здравоохранения Максима Степанова. Основной причиной назвали вакцинацию и нехватку новых доз. Сам же экс-министр, комментируя свою отставку, заявил что его статуса не хватало, чтобы договориться о поставках вакцин в Украине.
Даже после отставки Максим Степанов продолжает выступатьпротив российских вакцинот коронавируса вне зависимости от их качества. Он напомнил, что у закупивших "Спутник V" Словакии и Венгрии, в отличие от Украины, РФ не забирала территорию и не приносила войну.
Уже 20 мая Верховная Рада назначила главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко новым министром здравоохранения. За проголосовали 262 народных депутата. Новый министр назвал приоритетом работы в должности главы Минздрава преодоление COVID-19 и очертил другие направления работы министерства. Кроме того, Ляшко уже дал громкое обещание до конца лета полностью вакцинировать 5 млн украинцев.
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