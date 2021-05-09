Коронавирус, итоги недели: выход Украины из третьей волны и разработка COVID-паспортов

К концу недели все регионы Украины вышли из красной эпидемиологической зоны, в стране обнаружили еще 36 330 новых случаев коронавируса

Украина продолжает борьбу с пандемией коронавируса, ежедневно в стране фиксируют новые случаи COVID-19, но власти уже говорят об окончании третьей волны заболевания.

Уровень заболеваемости снизился

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За прошедшую неделю, с 3 по 9 апреля, обнаружили 36 330 новых случаев заражения коронавирусом. Еще две недели назад в неделю обнаруживали по 78 761 новых случаев – ситуация с заболеваемостью стабилизируется.

В стране за последнюю неделю выздоровели 83 486 человек, а умерли – 1797. В целом за время пандемии в Украине ковидом заболел 2 119 510 человек.

Выход с красной зоны и новые штаммы коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны коронавируса – в стране больше не осталось красных зон. По его словам, пиковый период распространения COVID-19 пришелся на март – "вирус развивался бешеными темпами, галопом подкашивая целые города".

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Несмотря на заявления Степанова и выход из очередной волны, в стране уже прогнозируют еще более опасный COVID этой осенью. Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец считает, что перед новым штаммом коронавируса может не помочь и коллективный иммунитет.

А врач-инфекционист Владимир Курпита говорит, что коронавирус останется с нами навсегда. Он может менять свою форму, проявления, особенности. Но он точно с нами останется. По словам медика, самое важное, что нужно понимать о COVID-19, – заразиться им можно только при условии личного контакта с больным.

"Он не возникает в воздухе. Если вы попадаете в скопление людей – неважно, это зимой или летом, – если у вас имеется тесный контакт, вероятнее всего, что вы проконтактируете с этим вирусом", – говорит Владимир Курпита.

Тем временем, спустя год после объявления пандемии COVID-19 во Всемирной организации здравоохранения признали, что коронавирус передается воздушно-капельным путем. Ранее этот факт не отрицали, но и не подтверждали.

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Вакцинация украинцев

Вакцинация в Украине идет очень медленно, в связи с чем президент Владимир Зеленский поставил задачу – большинство украинцев должно получить прививку до Дня Независимости. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил президенту, что на сегодня в Украине вакцинировано почти 760 тыс. человек. По его словам, сейчас есть возможность за сутки прививать 80-100 тысяч украинцев.

В Минздраве же заявили, что с точки зрения здравоохранительной системы, цель реалистична. Но этого может не быть – не по причине правительства, а по причине производителей вакцины. Если они и дальше будут срывать планы поставок, у Кабмина будут связаны руки.

Министерство здравоохранения уничтожило персональные данные публичных лиц, представленных для вакцинации против COVID-19 остаточными дозами. Отныне иммунизацию смогут пройти украинцы, которые стоят в очереди, утвержденной Минздравом. Или те, кто записался через приложение "Дія" или ждет второй дозы вакцины.

В Киеве, также, усиливают контроль за использованием вакцины от коронавируса. Прививки будут делать только целевым группам, которые определены дорожной картой МОЗ Украины. В КГГА разослали главам райгосадминистраций письма и напомнили, что на данном этапе проводится вакцинация возрастной группы 65 лет и старше, и граждан из целевых групп предыдущих этапов вакцинации.

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/ Фото: Flickr

Разработка собственной вакцины и поставки зарубежной

До конца мая Украина ожидает еще 3 млн доз вакцины от коронавируса, которые по контрактам задолжали иностранные производители. По словам Степанова, общее количество вакцин, которое законтрактовано вместе с инициативой COVAX, составляет 42 млн доз.

А главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что сейчас 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Coronovac проходят лабораторный контроль, ориентировочная дата завершения – 13-14 мая. С 19 по 30 мая Минздрав рассчитывает сделать примерно 20 000 повторных прививок.

Кроме того, в Украине планируют до конца года разработать вакцину от коронавируса. Но после этого ее нужно будет еще испытать. Разработкой препарата занимаются львовские ученые.

Внедрение COVID-паспортов

Минздрав работает над внедрением COVID-сертификатов в Украине – документа, который будет содержать данные о вакцинации, ПЦР-тесте или выздоровлении от COVID-19. Он будет создан с учетом требований международных аналогов – например, Digital Green Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ, что позволит украинцам свободно и безопасно путешествовать во время пандемии коронавируса.

Ковидный сертификат в Европе планируют ввести с 15-го июня для туристических или деловых поездок. А в Украине уже сейчас можно получить справку для выезда за границу у семейного врача – там указывается название вакцины, доктор, который провел прививки, производитель препарата, все удостоверяется печатью.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Международный сертификат вакцинации существовал и ранее, например, если делали прививки от малярии или любой другой опасной инфекции. Теперь в перечень добавили ковид. Все – на английском.

А тем временем Израиль уже запретил въезд в страну гражданам Украины. Ограничения коснутся также граждан Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции. В стране, также, отменили специальные разрешения, выданные для въезда в страну до 1 мая 2021 года.