Коронавирус, итоги недели: жесткий карантин, запреты и погоня за вакциной

Через пять дней в Украине стартует локдаун

2020 год остался в прошлом, но испытания, которые он принес, не исчезнут после праздников.

Реклама

Хоть украинцы и научились держать дистанцию, носить маски и мыть руки, все же встретили 2021 год на 16-м месте в мире по количеству заражений коронавирусом – инфекцию подтвердили у белее чем миллиона человек.

На сегодня в стране COVID-19 циркулирует в виде пяти штаммов (без "британского" варианта). И на противостояние с ним понадобилось пока 12,8 млрд грн.

Читайте также: Три в одном: украинские ученые разработали уникальный тест на COVID-19 и два штамма гриппа

Что же касается прошедшей недели, то выявили 48 104 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 1 080 украинцев, выздоровели 70 327 человек.

Реклама

За пять дней до локдауна

Несмотря на некоторое улучшение статистики, отменять локдаун (8-24 января) со всеми ограничениями в Украине не будут, поскольку сезон гриппа нужно встретить с разгруженной от коронавируса системой здравоохранения.

STOP COVID-19

И если жесткий карантин может приостановить распространение коронавируса, то массовая вакцинация — победить. Прививание уже началось. Его делают европейцам и американцам. В феврале-марте вакцину ждет Украина.

Читайте также: Коронавирус: что ученые знают о COVID-19 на конец 2020 года

Свет в конце тоннеля

Киев ведет переговоры со всеми производителями вакцины. И в нынешнем году планируют привить 50% украинцев. Для этого необходимо 40 млн доз. Из них 16 млн страна получит бесплатно в рамках программы COVAX, чтобы вакцинировать 8 млн украинцев, начиная с марта (по две дозы на человека). После медиков будут прививать военных на Донбассе, а потом пожилых людей.

Реклама

Кроме того, Украина получит 2,6 млн доз вакцины против COVID-19 китайской компании Sinovac Biotech – контракт о поставках уже подписан. Стоимость одной дозы препарата составит 504 грн. Для украинцев прививки будут бесплатными.

Озвучьте весь список!

Украина рассматривает приобретение вакцин разных производителей. Главное требование – эффективность.

Американские препараты:

Pfizer – глава Минздрава Максим Степанов ведет переговоры с компанией о закупке этой вакцины.

– глава Минздрава Максим Степанов ведет переговоры с компанией о закупке этой вакцины. Novavax Украина получит в рамках COVAX.

Украина получит в рамках COVAX. Johnson & Johnson в страну доставят в рамках COVAX.

На последнюю вакцину возлагают особенно большие надежды, ведь для обеспечения стойкого иммунитета требуется одна доза этого препарата. Находится на третьей стадии клинических испытаний.

Британская вакцина:

AstraZeneca – эффективность 90%, может транспортироваться и храниться при температуре 2-8 градусов Цельсия; Украина получит препарат в рамках COVAX.

Реклама

Китайские препараты:

Sinovac Biotech – первая партия в количестве 700 тыс. доз будет доставлена в Украину в течение 30 дней после регистрации вакцины.

– первая партия в количестве 700 тыс. доз будет доставлена в Украину в течение 30 дней после регистрации вакцины. CoronaVac – эффективна на 97%, но испытания еще идут.

Украина сможет хранить около миллиона доз вакцин против коронавируса при рекордно низких температурах – минус 80:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама