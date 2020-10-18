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Недельная динамика коронавируса в Украине: больные, смерти и выздоровевшие (график)

18 октября, 11:15

Денис Беспалов Денис Беспалов

Количество новых случаев инфицирования значительно превышает показатель по выздоровевшим

Коронавирус продолжает стремительно распространяться по Украине. 16 октября страна установила сразу два печальных рекорда по COVID-19 – по количеству смертей и больных. А Минздрав сообщает, что больничные койки для пациентов с подозрением или коронавирусной болезнью уже заполнены на 62,3%.

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Так за последнюю неделю в Украине подтвердили 37 838 новых случаев заражения коронавирусом.

За семь последних дней от COVID-19 умерли 635 человек.

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За этот же период выздоровели 11 870 инфицированных.

В тренде
Украина побила два "рекорда" по COVID-19 – смертей и больных никогда не было так много
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Как видим, по итогам этой недели, количество новых случаев инфицирования коронавирусом более, чем в три раза превышает показатель по выздоровевшим.

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Всего с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 298 872 человек в Украине. Умерли 5607 человек. Вылечить от COVID-19 удалось 125 377 инфицированных.

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Тем временем, по данным Университета Джонса Хопкинса (США), на утро 18 октября в мире было зафиксировано:

  • 39 671 115 случаев заражения COVID-19;
  • 1 109 836 смертей от коронавируса.

Топ-5 стран по количеству инфицированных:

  1. США – 8 106 384;
  2. Индия – 7 432 680;
  3. Бразилия – 5 224 362;
  4. Россия – 1 376 020;
  5. Аргентина – 976 119.

Напомним, в ВОЗ рассказали, где риск заразиться COVID-19 выше всего.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Украина коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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