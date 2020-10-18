Недельная динамика коронавируса в Украине: больные, смерти и выздоровевшие (график)

Коронавирус продолжает стремительно распространяться по Украине. 16 октября страна установила сразу два печальных рекорда по COVID-19 – по количеству смертей и больных. А Минздрав сообщает, что больничные койки для пациентов с подозрением или коронавирусной болезнью уже заполнены на 62,3%.

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Так за последнюю неделю в Украине подтвердили 37 838 новых случаев заражения коронавирусом.

За семь последних дней от COVID-19 умерли 635 человек.

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За этот же период выздоровели 11 870 инфицированных.

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Как видим, по итогам этой недели, количество новых случаев инфицирования коронавирусом более, чем в три раза превышает показатель по выздоровевшим.

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Всего с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 298 872 человек в Украине. Умерли 5607 человек. Вылечить от COVID-19 удалось 125 377 инфицированных.

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Тем временем, по данным Университета Джонса Хопкинса (США), на утро 18 октября в мире было зафиксировано:

39 671 115 случаев заражения COVID-19;

1 109 836 смертей от коронавируса.

Топ-5 стран по количеству инфицированных:

США – 8 106 384; Индия – 7 432 680; Бразилия – 5 224 362; Россия – 1 376 020; Аргентина – 976 119.

Напомним, в ВОЗ рассказали, где риск заразиться COVID-19 выше всего.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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