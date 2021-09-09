Коронавирус набирает обороты. Сколько украинцев заболело за сутки

В Украине за последние сутки выявили 3663 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 891 случай больше, чем за предыдущие сутки.
Об этом сообщает Минздрав.
Всего инфекцию подтвердили у 2 306 939 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 61 житель Украины (всего – 54 175). Вылечить удалось 2 217 563 инфицированных (1546 – за последние сутки).
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Чем опасен штамм "Дельта"?
"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.
Например, в Великобритании среди непривитых дельта-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "дельты" по сравнению с другими вариантами:
"дельта" быстрее передается, чем альфа-вариант (британский);
риск госпитализации выше;
эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.
Дельта-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "альфа", заявил Нил Фергюсон, профессор кафедры математической биологии Имперского колледжа Лондона.
Ранее мы сообщали, что Минздрав просит Кабмин перевести Украину в желтую зону.
Также напомним, доктор Комаровский назвал 2 самых эффективных способа борьбы с коронавирусом.