Коронавирус набирает обороты в Украине: появились новые данные за сутки

В стране от COVID-19 выздоровели более 800 человек

В Украине продолжает распространяться коронавирусная инфекция. Только за последние сутки, 3 сентября, выявили 2 430 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 128 228 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 54 украинца, самое большое число летальных случаев за все время эпидемии (всего – 2710). Вылечить от COVID-19 удалось 59 676 инфицированных (859 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что в Виннице из-за ученика с коронавирусом весь класс отправили на карантин. Дети будут 14 дней учится дистанционно.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы-лидеры по заполненности больниц пациентами с COVID-19.

Кроме того, глава МОЗ рассказал о вспышках коронавируса на украинских курортах. Степанов призвал украинцев следовать рекомендациям даже на отдыхе.

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Также мы сообщали, что митрополит ПЦУ Александр заразился коронавирусом и рассказал о своем самочувствии.

Новости "Сегодня" писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас проходят клинические испытания.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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