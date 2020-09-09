Українська
$ 27,8
32,8
  1. Последние новости Украины

Коронавирус продолжает атаковать Украину: появились новые данные за сутки

9 сентября, 08:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В стране от COVID-19 выздоровели более тысячи человек

В Украине продолжает распространяться коронавирусная инфекция. Только за последние сутки, 8 сентября, выявили 2 551 новый случай инфицирования COVID-19.

Реклама

Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 143 030 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 45 украинцев (всего – 2 979). Вылечить от COVID-19 удалось 64 703 инфицированных (1 157 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что в Академии погранвойск произошла вспышка коронавируса. Вирус подтвердили у 14 человек, контактными лицами оказались 120 сотрудников.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в связи с распространением коронавируса в Украине ведомство планирует увеличить в больницах количество коек для больных COVID-19.

В тренде
Старые технологии или нехватка специалистов: Почему Украине выгоднее купить вакцину за границей

Кроме того, глава МОЗ рассказал о вспышках коронавируса на украинских курортах. Степанов призвал украинцев следовать рекомендациям даже на отдыхе.

Реклама

Новости "Сегодня" писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас проходят клинические испытания.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

регионы статистика Украина инфекция заражение коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении Украины
Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении УкраиныДругие страны
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получит
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получитЭкономика
Старейший фонтан Киева перекрасили в синий цвет: архитектор объяснил зачем
Старейший фонтан Киева перекрасили в синий цвет: архитектор объяснил зачемДругие новости
"У нас с Россией две войны": Кулеба назвал причины срыва перемирия на ДонбассеПолитика
Новый карантин: сколько продлится и как будут учиться в школах
Новый карантин: сколько продлится и как будут учиться в школахУкраина
"Мы приближаемся к 8 тысячам": Степанов озвучил тревожные данные по COVID-19Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять