Коронавирус продолжает атаковать Украину: появились новые данные за сутки

В стране от COVID-19 выздоровели более тысячи человек

В Украине продолжает распространяться коронавирусная инфекция. Только за последние сутки, 8 сентября, выявили 2 551 новый случай инфицирования COVID-19.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 143 030 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 45 украинцев (всего – 2 979). Вылечить от COVID-19 удалось 64 703 инфицированных (1 157 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что в Академии погранвойск произошла вспышка коронавируса. Вирус подтвердили у 14 человек, контактными лицами оказались 120 сотрудников.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в связи с распространением коронавируса в Украине ведомство планирует увеличить в больницах количество коек для больных COVID-19.

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Кроме того, глава МОЗ рассказал о вспышках коронавируса на украинских курортах. Степанов призвал украинцев следовать рекомендациям даже на отдыхе.

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Новости "Сегодня" писали, когда вакцина против коронавируса появится в Украине. Сейчас проходят клинические испытания.

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