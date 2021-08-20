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Коронавирус набирает обороты в Украине. Сколько случаев обнаружили за сутки

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
20 августа, 08:16
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За время пандемии, в стране COVID-19 подтвердили уже у 2 271 826 человек
В стране снова растет количество больных коронавирусом / Фото: коллаж "Сегодня"
В стране снова растет количество больных коронавирусом / Фото: коллаж "Сегодня"

За сутки, 19 августа, в Украине обнаружили 1600 новых случаев коронавируса. Ежедневно количество больных плавно растет, а власти анонсируют новую вспышку заболевания.

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Об этом сообщает Минздрав.

Всего COVID-19 подтвердили у 2 271 826 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 26 украинцев (всего – 53 394). Вылечить удалось 2 200 000 инфицированных (882 – за последние сутки).

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В стране также растет количество новых обнаруженных случаев "Дельта"-штамма, который чаще проходит в тяжелой форме и увеличивает шансы летального исхода.

Как в Украине борются с новым штаммом

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После того, как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", украинские власти приняли новые меры.

  • Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций до 5 тысяч в сутки.
  • Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц.
  • Также изменили правила пересечения границы.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.

Также напомним, штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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