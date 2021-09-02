Коронавирус набирает обороты. В Украине за сутки выявили более 2400 новых случаев

Коронавирус продолжает распространяться по стране, с начала пандемии в Украине инфекцию подтвердили у 2 290 848 человек

Минздрав предупреждает о грядущей опасности. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки выявили 2477 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 402 случая больше, чем за предыдущие сутки.

Реклама

Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 290 848 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 44 жителя Украины (всего – 53 877). Вылечить удалось 2 209 754 инфицированных (889 – за последние сутки).

Читайте также:

COVID-19 опасен бесплодием. Врач из Днепра о влиянии коронавируса на мужчин

Реклама

Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Как в Украине борются с новым штаммом

После того как в стране обнаружили первые случаи "Дельты", власти приняли новые меры.

Во Львове решили усилить карантинные ограничения. В городе будут тщательнее следить за соблюдением правил в заведениях питания, увеличат количество коек и количество вакцинаций (до пяти тысяч в сутки);

Минздрав планирует обеспечить все области Украины ПЦР-системами, которые выявляют "Дельту", в ближайший месяц;

Изменены правила пересечения границы.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ослабить карантин для вакцинированных. Например, люди с прививками смогут посещать общественные места по QR-коду.

Также напомним, Украина получит от США инновационные лекарства против COVID-19.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса: