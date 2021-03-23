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Коронавирус набирает обороты: в Украине выявили более 11 тысяч новых случаев

23 марта, 08:11

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от COVID-19 умерли 333 человека

В Украине за последние сутки выявили 11 476 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 565 732 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 333 украинца (всего – 30 431). Вылечить удалось 1 268 886 инфицированных (8044 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что в Украине обнаружена новая мутация коронавируса, она еще опаснее и агрессивнее. Новый вариант вируса отличается критическими изменениями в участках вируса, которые отвечают за скорость его размножения в клетке-хозяине и реактивность иммунной системы человека.

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Также напомним, в Минздраве заявили, что для коллективного иммунитета нужно вакцинировать 30 млн украинцев. Пока в Украине низкие темпы вакцинации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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