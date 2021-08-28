Коронавирус начал наступление. Сколько человек в Украине заболели за сутки

В Украине обнаружили 2082 новых случая коронавируса за последние сутки, 27 августа. Это на 50 случаев больше, чем зарегистрированные накануне 2032.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины. Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 708 человек;
- летальных случаев – 54;
- выздоровели – 1025 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 2,88 млн человек;
- выздоровели – 2,2 млн;
- летальных случаев – 53 686;
- проведено ПЦР-тестов – 11,9 млн.
Сколько продлится пандемия
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин подсчитал, что пандемия коронавируса может длиться еще два-пять лет. Вирус быстро мутирует и каждый месяц мир может сталкиваться с новыми штаммами.
По словам Кузина, остановить пандемию может только два фактора:
- появление универсальной вакцины;
- появление универсального метода лечения коронавирусной болезни.
Подробнее о новых мутациях коронавируса узнавайте из сюжета "Сегодня":
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.
Кроме того, ВОЗ призвала пока не вакцинироваться третьей дозой от COVID-19. Вакцины от коронавируса не хватает развивающимся странам, которым досталось всего 20% доз.