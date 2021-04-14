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Коронавирус не отступает. В Украине выявили более 14 тысяч новых случаев

14 апреля, 08:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от COVID-19 умерли 467 человек

В Украине за последние сутки выявили 14 553 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщили на сайте СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 1 887 338 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 467 украинцев (всего – 38 225). Вылечить удалось 1 442 618 инфицированных (12 384 – за последние сутки).

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Напомним, в Киевской области местные власти приняли решение из-за тяжелой ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией продлить карантинные ограничения еще на две недели – до 23 апреля.

Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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регионы статистика Украина заражение коронавирус COVID-19
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