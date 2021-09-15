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Коронавирус не отступает. За сутки в Украине выявили более 4600 новых случаев

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
15 сентября, 08:18
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Коронавирус продолжает распространяться по стране, за сутки умерли 93 украинца
Коронавирус атакует. Фото: коллаж "Сегодня"
Коронавирус атакует. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня

В Украине за последние сутки выявили 4640 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 1308 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 325 796 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 93 жителя Украины (всего – 54 550). Вылечить удалось 2 225 130 инфицированных (1858 – за последние сутки).

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Чем опасен штамм "Дельта"?

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"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими вариантами:

  • "Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"-вариант (британский);

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    риск госпитализации выше;

  • эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

"Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа", заявил Нил Фергюсон, профессор кафедры математической биологии Имперского колледжа Лондона.

Ранее мы сообщали, что Кабмин 13 сентября принял изменения в постановление № 1236 с новыми карантинными правилами и вводом электронных COVID-сертификатов для привитых людей.

Также напомним, все области Украины, по состоянию на 14 сентября, находятся в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако уже в шести регионах страны эпидемиологические показатели находятся не в пределах нормы.

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