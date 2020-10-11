Коронавирус немного притормозил: сколько новых больных за сутки

Снова умерли десятки украинцев от COVID-19, но и достаточно много выздоровевших

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 4768 новых больных COVID-19 и снова десятки умерших. Об этом свидетельствуют данные мониторинговой карты СНБО.

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Так, за субботу в Украине больных COVID-19 стало на 4768 человек больше. Общее количество зараженных с начала эпидемии достигло 261 034 украинца. При этом за вчерашний день зафиксировано 85 смертей от коронавирусной болезни (всего уже 4972).

За последние сутки сократилось и число выздоровевших в сравнении с предыдущими днями – 937 человек (113 507 с начала эпидемии).

Напомним, по состоянию на утро 10 октября в Украине было 5728 новых случаев заражения коронавирусом. За пятницу умерли 108 украинцев, а выздоровели 1920 человек.

На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек. Отметим, что с 12 октября в Украине будут действовать обновленные зоны карантина.

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Как мы уже сообщали, на днях ходили разговоры, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня" – украинцев хотели заставить сидеть дома только в субботу и воскресенье. В то же время жесткого локдауна не будет. В Минздраве рассказали, какие хотят ввести ограничения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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