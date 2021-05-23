Коронавирус отступает? В Украине падает количество новых случаев COVID-19 (статистика)

За последние сутки обнаружили 2 533 новых COVID-случаев. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
В Украине за последние сутки, 22 мая, обнаружили 2533 новых случая коронавируса. Это на 2073 человека меньше, чем сутками ранее.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего за время эпидемии в стране зафиксировали 2 182 521 пациента с ковидом. Вчера от болезни умерли 89 человек (всего – 49 368).
Читайте также: В Китае прогнозируют новую пандемию и это не коронавирус. Что обеспокоило ученых?
Вылечиться удалось 8937 пациентам за сутки (всего – 1 950 562).
В тренде"Ты на Украине находишься!" В Киеве за навозный протест задержан белорусский активист (фото и видео)
Где больше всего новых случаев:
- Днепропетровская область – 453;
- Харьковская область – 188;
- Донецкая область – 182;
- Киевская область – 178;
- Николаевская область – 160.
Напомним, недавно Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов.
Также отметим, что в Украине за все время кампании вакцинации против коронавируса сделали более миллиона прививок.
Все подробности в спецтеме Коронавирус