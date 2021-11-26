Коронавирус отступает? В Украине желтых зон стало больше

В красной карантинной зоне до сих пор находится Киев и еще 18 регионов

В Украине до сих пор ограничения. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 26 ноября в Украине расширилась желтая карантинная зона. Туда перешла Черновицкая и Тернопольская области.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Карантинные зоны в Украине

Красная зона

Киев

Херсонская

Одесская

Запорожская

Донецкая

Днепропетровская

Сумская

Николаевская

Ровенская

Житомирская

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Хмельницкая

Черниговская

Львовская

Волынская

Черкасская

Винницкая (области)

Оранжевая зона

Желтая зона

Тернопольская

Кировоградская

Закарпатская

Черновицкая (области)

Карантин в Украине продолжается. Фото: коллаж "Сегодня"

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Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 25 ноября, в Украине зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 394, а медработников – 303.

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