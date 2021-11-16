Коронавирус отступил? В Прикарпатье дети возвращаются в школы

Все школы в Ивано-Франковске возвращаются к очной учебе уже с понедельника 22 ноября. Решение было принято на оперативном совещании во вторник.
Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в своем Facebook.
По его словам, почти все работники школ провакцинированы, а невакцинированные – отстранены. Так что обучение 5-11 классов возобновят в тех школах, где 100% вакцинированных учителей.
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"Только что на оперативном совещании дал поручение, чтобы уже с понедельника возобновился полноценный образовательный процесс в наших школах!.. Ведь детям уже давно пора учиться в очном формате. (Некоторые школы уже заработают с четверга). Пора за парты", – написал мэр Ивано -Франковская.
Эпоха дистанционки заканчивается
Во Львовской области с 22 ноября для школьников 5-11 классов и студентов возобновится очное обучение. Соответствующее решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС.
А с 15 ноября в очное обучение вернулись:
- Львов – учащиеся 1-4 классов во всех школах.
- Черновцы – все учащиеся во всех школах.
- Черкассы – учащиеся 1-4 классов, учащиеся школы № 8, гимназии № 9, коллегиума "Берегиня" и гуманитарно-правового лицея.
- Чернигов – большинство школ, а также специальная школа №1 и учебно-реабилитационный центр №2.
- Ровно – все учащиеся во всех школах.
- Житомир – все учащиеся в 25 школах города. Лишь пара школ останутся на дистанционке.
- Сумы – учащиеся 1-4 классов и специальных школ (с 17 ноября)
- Днепр – все учащиеся в 45 учебных заведениях города (некоторые останутся на "дистанционке").
- Харьков – все школы.
Раньше мы писали:
- В Киеве школьникам продолжили дистанционное обучение еще на неделю. Как заявили в КГГА, учащиеся смогут вернуться за парты только после спада заболеваемости COVID-19 среди детей.
- В Киеве две школы продолжали вести очные уроки. Хотя на данный момент все школы города учатся дистанционно из-за вспышки COVID-19.