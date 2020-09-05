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Коронавирус продолжает атаковать Украину: число заразившихся резко выросло

5 сентября, 08:46

Денис Беспалов Денис Беспалов

Число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 приближается к 140 тысячам

Коронавирус продолжает распространяться в Украине. Только за последние сутки, 4 сентября, выявили 2 836 новых случаев инфицирования COVID-19 – это новый антирекорд.

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Согласно данным карты мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, с начала эпидемии в стране подтверждено 133 787 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 50 человек (всего – 2811). Выздоровели 61 649 человек (1 036 – за последние сутки).

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что сейчас Украина живет в условиях адаптивного карантина, и даже если медики будут ежедневно фиксировать 3000-3500 новых заражений коронавирусом, ничего страшного не произойдет, поскольку наши врачи научились лечить COVID-19.

Напомним, в эксклюзивном интервью "Сегодня" руководитель программ ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций в отрасли здравоохранения Гийом Симонян сообщил, что Украина в следующем году может получить восемь миллионов доз вакцин от коронавируса.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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СНБО Украина коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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