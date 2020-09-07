Коронавирус продолжает атаковать Украину: количество зараженных снова возросло

В стране зафиксировали более двух тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Украине за последние сутки, 6 сентября, зафиксировали 2 174 новых случаев заражения коронавирусом, всего COVID-19 диагностировали у 138 068 украинцев. Умер 31 человек (2 877 – за все время эпидемии).

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Об этом свидетельствуют данные СНБО.

В то же время вылечиться за вчерашний день смогли 379 пациентов. Общее число победивших вирус достигло 62 606. Таким образом, на данный момент в стране болеют 72 585 человек.

Напомним, совсем недавно начался новый учебный год в условиях карантина и дети пошли в школу. Однако в некоторых городах уже начали закрывать целые школы и классы на карантин из-за коронавируса. Так, в Николаеве в четырех школах и двух детских садах зафиксировали случаи заражения коронавирусом. COVID-19 заболели ученики и персонал учреждений. В связи с этим часть детей отправили учиться дистанционно.

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А в Запорожье из-за коронавируса целые школы и детские сады закрывают на карантин. Остановил свою работу и Запорожский академический лицей, там дети будут учиться дистанционно.

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Также ранее мы сообщали, что руководитель программ ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций в отрасли здравоохранения Гийом Симонян сообщил, что Украина в следующем году может получить восемь миллионов доз вакцин от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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