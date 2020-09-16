В Украине "рекорд" по количеству умерших от COVID-19 за сутки

В Украине за последние сутки выявили 2 958 новых случаев инфицирования COVID-19.
Как говорят данные карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 162 660 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 76 украинцев – это самое большое число смертей за сутки с начала эпидемии (всего – 3 340). Вылечить от COVID-19 удалось 72 324 инфицированных (1 514 – за последние сутки).
С учетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине, заболели COVID-19 86 996 человек. За сутки это число увеличилось на 1 368.
"Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано: в Тернопольской области – 380, в Киеве – 356, в Одесской области – 284, в Харьковской области – 272 (в Харькове – 190), во Львовской области – 187, в Ивано Франковской области – 167 ", – рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге.
Ранее мы сообщали, что две страны Евросоюза продлили запрет на въезд для украинцев.
Также напомним, ВОЗ не верит, что вакцина от COVID-19 остановит пандемию. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что вакцина поможет только определенным группам людей.
Кроме того, в Умани у 10 паломников подтвердили COVID-19. Для помощи хасидам из Израиля прибыла группа медиков и фармацевт.
О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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