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В Украине "рекорд" по количеству умерших от COVID-19 за сутки

16 сентября, 09:01

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Число заразившихся в стране уже приближается к 163 тысячам

В Украине за последние сутки выявили 2 958 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 162 660 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 76 украинцев – это самое большое число смертей за сутки с начала эпидемии (всего – 3 340). Вылечить от COVID-19 удалось 72 324 инфицированных (1 514 – за последние сутки).

С учетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине, заболели COVID-19 86 996 человек. За сутки это число увеличилось на 1 368.

"Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано: в Тернопольской области – 380, в Киеве – 356, в Одесской области – 284, в Харьковской области – 272 (в Харькове – 190), во Львовской области – 187, в Ивано Франковской области – 167 ", – рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге.

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Ранее мы сообщали, что две страны Евросоюза продлили запрет на въезд для украинцев.

Также напомним, ВОЗ не верит, что вакцина от COVID-19 остановит пандемию. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что вакцина поможет только определенным группам людей.

Кроме того, в Умани у 10 паломников подтвердили COVID-19. Для помощи хасидам из Израиля прибыла группа медиков и фармацевт.

О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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