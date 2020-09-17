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Больше 3500 случаев: в Украине резко выросла заболеваемость COVID-19

17 сентября, 08:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Число заразившихся в стране уже приближается к 167 тысячам

В Украине за последние сутки выявили 3 584 новых случая инфицирования COVID-19. Это самое большое число заболевших за сутки с начала эпидемии.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 166 244 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 60 украинцев (всего – 3 400). Вылечить от COVID-19 удалось 73 913 инфицированных (1 589 – за последние сутки).

С учетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине, заболели COVID-19 88 931 человек. За сутки это число увеличилось на 1 935.

Ранее мы сообщали, что две страны Евросоюза продлили запрет на въезд для украинцев.

Также напомним, ВОЗ не верит, что вакцина от COVID-19 остановит пандемию. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что вакцина поможет только определенным группам людей.

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Кроме того, Кабинет министров внес изменения в карантинные правила, которые действуют в стране. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Новости "Сегодня" писали, что карантин в Украине не готовы смягчать Киев и 19 областей.

О том, как изменился бизнес на карантине, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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