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Коронавирус продолжает бить рекорды в Украине: Степанов проводит онлайн-брифинг

5 сентября, 10:16

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

5 сентября в стране зафиксировали очередной антирекорд по заражениям

Министр здравоохранения Максим Степанов проводит онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране.

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Как известно, по состоянию на утро 5 сентября в Украине лабораторно подтвердили 2836 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране заболели 133 787 человека. Летальных исходов за последние сутки – 50. За пятницу выздоровели 1 036 человек, тогда как общее количество преодолевших вирус достигло 61 649.

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Напомним, ранее Минздрав обновил список стран "зеленой" и "красной" зон", при этом последний сократили до 50 стран. В "зеленом списке" находятся 194 страны, в том числе популярные у украинцев Болгария, Турция и Египет. Вошла туда и Албания. Не менее популярные Хорватия и Черногория – по-прежнему в "красном списке".

Кроме того, мы писали, что смягчать карантин в Украине не готовы Киев и 18 областей.Для ослабления карантина регион должен соответствовать всем трем критериям Минздрава:

  • показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тысяч населения не должен превышать базовый уровень заболеваемости (40 человек);
  • загруженность коек в больницах должна составлять менее 50 процентов в течение пяти дней подряд;
  • количество проводимых ПЦР-тестов должно быть более 24 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней.
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин Минздрав коронавирус Максим Степанов
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