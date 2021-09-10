Коронавирус продолжает мутировать. Чем опасны новые штаммы "Лямбда" и "Му"

Штамм "Дельта" все еще доминирует, но его место могут занять другие варианты коронавируса

ВОЗ предупреждает о грядущей опасности. Фото: коллаж "Сегодня"

Коронавирус продолжает распространяться по миру и мутировать, то есть изменяться. А значит, меняются и его свойства, причем новые штаммы вполне могут представлять большую угрозу – например, легче передаваться от человека к человеку или вызывать более тяжелое заболевание.

Как сообщает The New York Post, ученые по-прежнему сосредоточены на штамме "Дельта", который сейчас является доминирующим вариантом во всем мире, но отслеживают других, чтобы увидеть, что однажды может занять его место.

"Дельта" все еще доминирует

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Вариант "Дельты", впервые обнаруженный в Индии, остается наиболее тревожным. Он поражает невакцинированное население во многих странах, и оказалось, что он способен заразить большее количество вакцинированных людей, чем его предшественники.

ВОЗ классифицирует штамм "Дельта" как вариант, вызывающий озабоченность. Он способен увеличивать передаваемость, вызывать более серьезные заболевания или снижать эффективность вакцин и лечения.

Китайские исследователи обнаружили, что люди, инфицированные "Дельта", переносят в носу в 1260 раз больше вируса по сравнению с исходной версией коронавируса. Некоторые исследования, проведенные в США, показывают, что вирусная нагрузка у вакцинированных лиц, инфицированных "Дельта", находится на одном уровне с невакцинированными, но необходимы дополнительные исследования.

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В то время как исходному коронавирусу потребовалось до семи дней, чтобы вызвать симптомы, "Дельта" может вызвать симптомы на два-три дня быстрее, что дает иммунной системе меньше времени для ответа и создания защиты.

"Лямбда"-штамм идет на убыль

Вариант "Лямбда" привлек внимание, как потенциальная новая угроза, но эта версия коронавируса, впервые выявленная в Перу в декабре, похоже, отступает.

Хотя количество случаев, связанных с "Лямбда", в июле увеличивалось, количество сообщений об этом варианте снижалось во всем мире за последние четыре недели согласно данным GISAID – базы данных, отслеживающей варианты SARS-CoV-2.

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ВОЗ классифицирует штамм "Лямбда", как представляющий интерес вариант, что означает, что он несет мутации, предположительно вызывающие изменение трансмиссивности или более серьезное заболевание, но это все еще расследуется. Лабораторные исследования показывают, что у него есть мутации, которые сопротивляются антителам, индуцированным вакциной.

Что известно о штамме "Му"

"Му", ранее известный как B.1.621, был впервые обнаружен в Колумбии в январе. 30 августа ВОЗ обозначила его как вариант, представляющий интерес из-за нескольких мутаций, и присвоила ему название на греческой букве.

"Му" несет в себе ключевые мутации, включая E484K, N501Y и D614G, которые связаны с повышенной трансмиссивностью и снижением иммунной защиты.

Согласно бюллетеню ВОЗ, опубликованному на прошлой неделе, "Му" вызвал несколько более крупных вспышек в Южной Америке и Европе. В то время как количество генетических последовательностей, идентифицированных как "Му", во всем мире упало ниже 0,1%, "Му" составляет 39% вариантов, секвенированных в Колумбии и 13% в Эквадоре, где его распространенность "постоянно растет", сообщает ВОЗ.

Глобальное агентство здравоохранения заявило, что продолжает отслеживать изменения "Му" в Южной Америке, особенно в тех регионах, где он одновременно циркулирует с вариантом "Дельта". Мария Ван Керхове, глава отдела ВОЗ по новым заболеваниям, сказала, что распространение этого варианта сокращается во всем мире, но за этим следует внимательно следить.

На брифинге для прессы на прошлой неделе главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи сказал, что официальные лица США наблюдают за этим, но пока "Му" не считается непосредственной угрозой.

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Помогут ли вакцины?

Вакцинирование большего числа людей от COVID-19 имеет решающее значение, поскольку большие группы непривитых людей дают вирусу больше возможностей для распространения и мутации в новые варианты.

По мнению экспертов, эти усилия необходимо активизировать на международном уровне, чтобы не допустить неконтролируемого появления вариантов среди населения бедных стран, где очень мало людей получили прививки.

Тем не менее, хотя современные вакцины предотвращают тяжелые заболевания и смерть, они не блокируют инфекцию. Вирус все еще способен размножаться в носу даже среди вакцинированных людей, которые затем могут передавать болезнь через крошечные аэрозольные капли.

По словам доктора Грегори Поланда, разработчика вакцины в клинике Майо, для победы над SARS-CoV-2, вероятно, потребуется новое поколение вакцин, которые также блокируют передачу. До тех пор, как говорят ученые в Польше и другие эксперты, мир остается уязвимым для роста новых вариантов коронавируса.