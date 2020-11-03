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Коронавирус распространяется бешеными темпами – Степанов

3 ноября, 11:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В Минздраве заявили об "ураганном" распространении COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус распространяется "в ураганном режиме".

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"Он действительно, коронавирус я имею в виду, распространяется бешеными темпами. Просто в ураганном режиме", – сказал Степанов во время брифинга во вторник, 3 ноября.

Глава Минздрава также отметил, что такая тенденция не только в Украине. К примеру, во Франции 52 тысячи человек заразились за сутки.

Степанов отметил, что сейчас важно мобилизовать все усилия, чтобы остановить развитие эпидемии.

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Ранее мы сообщали, что в Украине число новых заразившихся коронавирусом за сутки приближается к 9 тысячам. Всего инфекцию подтвердили у 411 093 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 157 украинцев.

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Также напомним, Минздрав предложил Раде ужесточить наказание за отсутствие маски. Министр здравоохранения Максим Степанов просит рассмотреть этот вопрос на текущей пленарной неделе.

Кроме того, глава Минздрава назвал количество коек для пациентов с COVID-19. У медицинской системы есть предел по количеству коек и врачей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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регионы Минздрав Украина инфекция коронавирус распространение Максим Степанов
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