Украина все ближе к отметке в 20 тысяч. В стране новый "рекорд" по коронавирусу

Вместе с заболеваемостью растет и количество госпитализаций

В Украине за последние сутки выявили 18 132 новых случая инфицирования коронавирусом. Такого количества больных не было с осени прошлого года.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего заражение обнаружили у 1 614 707 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 326 украинцев. Вылечить удалось 1 290 158 инфицированных (7138 – за последние сутки).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и в Киеве (1164).

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Ранее в Минздраве заявили, что для коллективного иммунитета нужно вакцинировать 30 млн украинцев. Пока в Украине низкие темпы вакцинации.

Также напомним, что в Украине обнаружена новая мутация коронавируса, она еще опаснее и агрессивнее. Новый вариант вируса отличается критическими изменениями в участках вируса, которые отвечают за скорость его размножения в клетке-хозяине и реактивность иммунной системы человека.

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