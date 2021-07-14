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Коронавирус набирает обороты? Количество новых случаев снова увеличилось

14 июля 2021 8:12

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Украине несколько дней подряд растет заболеваемость ковидом, при этом количество выздоровевших остается на том же уровне

Коронавирус в Украине не утихает. Фото: коллаж "Сегодня"

Коронавирус в Украине не утихает. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня

В Украине за последние сутки, 13 июля, обнаружили 547 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 66 случаев больше, чем фиксировали сутками ранее.

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Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 242 245 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 25 украинцев (всего – 52 665). Вылечить удалось 2 179 076 инфицированных (797 – за последние сутки).

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Статистика 14 июля. Источник: Минздрав

Напомним, 23 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о двух первых случаях нового штамма коронавируса типа "Дельта" в Украине – индийская мутация считается одной из самых опасных форм вируса.

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В Украине в связи с быстрым распространением нового штамма вируса уже начинают готовиться к возможной вспышке болезни.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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